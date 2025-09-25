Equipo mtmad 25 SEP 2025 - 15:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre sus primeros momentos después de operarse el pecho

Sthefany Pérez enseña imágenes inéditas de su operación de aumento de pecho: su impresionante antes y después

Compartir







Sthefany Pérez estrenaba su nuevo canal, ‘Con sazón’, disponible en Mediaset Infinity. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pasaba recientemente por quirófano para someterse a un aumento de pecho del que ha desvelado todos los detalles, desde la cicatriz que le ha dejado la intervención hasta cómo llevó el postoperatorio. La influencer llega dispuesta a explicarlo todo sobre el resultado de su aumento y sincerarse al completo. ¡No te lo pierdas!

Han pasado dos meses desde la operación de pecho de Sthefany, sobre la que Maica Benedicto opinaba sin filtros , y ahora, se sincera sobre cómo vivió los primeros días después de salir del quirófano. “Tadeo me peinaba y me duchaba”, declara la exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' sobre la poca movilidad que tenía tras su aumento de pecho, ahora que se encuentra mucho más recuperada.

PUEDE INTERESARTE Sthefany Pérez muestra la habitación que el hijo de Tadeo tiene en su casa en común

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que ha tenido que pedir ayuda para llevar a cabo las tareas más sencillas durante el postoperatorio. “Estuvo todo el tiempo pendiente a mí”, confiesa con una sonrisa recordando el apoyo de Tadeo durante su recuperación. Sthefany desvela cómo ha ido experimentando la recuperación y las primeras actividades que pudo realizar por su cuenta. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Sthefany Pérez comparte sus recomendaciones para volver a entrenar tras un aumento de pecho

PUEDE INTERESARTE Tadeo Corrales cuenta sus problemas de convivencia con Sthefany Pérez

La que fuera concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ está acostumbrada a seguir una estricta rutina de entrenamiento, la cual ha tenido que dejar a un lado durante el primer mes de postoperatorio tras su aumento de pecho. Ahora que ya ha podido retomar sus ejercicios poco a poco, la influencer ha querido compartir sus consejos para hacerlo de la forma más segura. “No recomiendo que al mes te pongas a hacer espalda, brazos… es muy poquito tiempo tras la operación”, explica sobre las zonas más sensibles después de la intervención.

Sthefany Pérez aterriza en Mediaset Infinity por todo lo alto con su nuevo canal, ‘Con Sazón’. La exparticipante de ‘LIDLT’ llega para hablar largo y tendido sobre un tema del que sus seguidores quieren saberlo todo: su operación de pecho. La influencer desvela todos los detalles tras su aumento y resuelve todas las dudas al respecto, después del revuelo causado en redes con motivo de su intervención. Además de hablar sobre el post operatorio, Sthefany responde a los duros comentarios de Maica Benedicto. ¡Descúbrelo todo dándole play al vídeo!