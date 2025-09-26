Ana Carrillo 26 SEP 2025 - 10:00h.

La hija de Terelu Campos ha frenado el revuelo generado por la foto que se ve en el vídeo que ha compartido en Instagram

Mar Flores reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio sobre la decisión de Carlo Costanzia en el conflicto con Carlo padre

Compartir







Alejandra Rubio siempre ha dicho que ser creadora de contenido no es su punto fuerte, apenas comparte aspectos de su vida familiar en Instagram y no suele acudir a eventos, centrándose más en su faceta como colaboradora de televisión en 'Vamos a ver'. Pero la hija de Terelu Campos ha decidido hacerse con un micro y grabar desde su salón un vídeo al más puro estilo influencer recomendado sus productos favoritos a madres primerizas.

El vídeo está grabado desde el salón del piso que comparte con Carlo Costanzia y el hijo que tienen en común, que en diciembre cumplirá su primer año de vida. El encuadre que ha escogido hace que se vea una foto en la que aparece un bebé, lo que ha hecho que muchos piensen que se trate de su bebé, del que nunca ha mostrado la cara ni piensa hacerlo para respetar su privacidad.

Esa creencia ha hecho que se forme un revuelo, mientras que algunos la criticaban tachándola de despistada, otros la alertaban y le pedían que borrase el vídeo si esa foto era de su bebé. Al ver la confusión generada, la nuera de Mar Flores ha querido aclarar que el niño que se ve en esa instantánea que tiene un lugar destacado en su salón no es su hijo, sino su novio cuando era un bebé.

"Para la tranquilidad de todo el mundo, que os estáis volviendo locos escribiéndome: este enano no es mi hijo, es Carlo de pequeño, así que no os preocupéis porque a mí esas cosas no se me pasan", ha comentado la sobrina de Carmen Borrego entre risas, revelando así que antes de grabar el vídeo comprobó que no se veía nada que ella no quería que se viese acerca de su hogar, que apenas ha mostrado en sus redes más allá de enseñar algún rincón del salón y de la terraza porque valora mucho la privacidad de su familia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para que no quedasen dudas, ha enfocado la foto más de cerca y se aprecia que se trata de un posado de Carlo Costanzia padre abrazando y besando a su primogénito cuando era un bebé.