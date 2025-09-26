Ana Carrillo 26 SEP 2025 - 07:15h.

La tía de Laura Matamoros se ha pronunciado sobre la explicación de Alejandra Rubio a la ausencia de Carlo Costanzia en la presentación de sus memorias

Mar Flores confiesa por primera vez que le molestó el posado de Terelu junto a su ex y su hijo: "Cada uno hace lo que cree que debe hacer"

Mar Flores ha presentado su libro de memorias, 'Mar en calma', en Madrid y la única persona de su familia que ha acudido ha sido su sobrina, Laura Matamoros. La ausencia del mayor de sus hijos, Carlo Costanzia, ha generado un gran revuelo, pues hace tan solo unos días el novio de Alejandra Rubio sí que acudía al cumpleaños de Terelu Campos y posaba en el photocall junto a Carlo Costanzia padre, con el que la modelo no tiene una buena relación, tal y como ha relatado en su libro.

Pese a que Carlo había dejado claro días antes que estaba "bien con todo el mundo" y que no se "mete" en el conflicto de sus padres, a muchos colaboradores les ha llamado la atención que no fuera a apoyar a su madre a la presentación del libro. Es por eso que a Alejandra Rubio le han preguntado por el tema en 'Vamos a ver': primero, comentaba que el padre de su bebé es empresario y tiene que atender su negocio y, finalmente, reconocía que no había asistido porque no se quiere posicionar en el conflicto familiar.

Horas después de esas declaraciones, Mar Flores ha acudido a un evento y le han transmitido lo que había dicho su nuera en televisión. "Si dices que lo ha dicho... yo no lo sé porque he estado trabajando todo el día", ha comenzado diciendo la modelo, a la que un reportero de 'Europa Press' le ha insistido y le ha preguntado si su hijo le había dado esa misma explicación para no asistir a la presentación de sus memorias.

"Yo le pregunté y me dijo que no podía, que tenía trabajo", ha sido la respuesta de la tía de Laura Matamoros, que ha subrayado que no le molesta que Carlo y ni sus otros cuatro hijos, fruto de su relación con el empresario Javier Merino, acudieran a la presentación del libro porque sabe que cuenta con su apoyo aunque no la acompañaran físicamente: "Vengan o no vengan, o si están trabajando, lo importante es que me arropan y eso es bonito. Sobre todo, no necesitamos una foto para justificar que nos queremos".