Silvia Herreros 26 SEP 2025 - 16:28h.

El doctor Diego González Rivas, especializado en 'operaciones y tumores imposibles', operará al padre de la exconcursante de 'Supervivientes'

La mujer de Víctor Janeiro se derrumbaba con el diagnóstico de cáncer de pulmón de su padre: "No se puede operar"

Beatriz Trapote comunica una feliz noticia relacionada con el cáncer de su padre. Tras derrumbarse ante sus seguidores y hablar del 'tumor inoperable' de pulmón de su progenitor, la exconcursante de 'Supervivientes' celebra y comparte esperanzada las novedades sobre el estado de salud de Eugenio Trapote, que finalmente sí será operado gracias al doctor Diego González Rivas, considerado como el "mejor cirujano del mundo".

"Es bastante grande, no se puede operar", contaba entre lágrimas la mujer de Víctor Janeiro hace exactamente un mes a través de sus historias temporales de Instagram.

El hombre, de 72 años, se encontraba ya recibiendo tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. Una "bajada de defensas brutal" le obligaba a ser hospitalizado de urgencia. Destrozada, y en un intento de mostrar también 'la cara B de las redes', la influencer se animaba a desahogarse con sus seguidores, gracias a quienes conoció al doctor Diego González Rivas, considerado por muchos como 'el mejor cirujano del mundo'.

Tras enterarse de la existencia del experto especializado en operaciones y tumores imposibles, la mamá de Víctor, Oliver y Brendano se lo pensó dos veces y se puso en contacto con él.

El creador de la técnica de cirugía torácica videoasistida y mínimamente invasiva que opera con una sola incisión operará al padre de la periodista "a principios de octubre". Una feliz noticia que ella misma ha confirmado a los micros de Europa Press tras acudir a la inauguración del nuevo centro comercial de Sevilla que ha abierto su amigo José Luis López 'El Turronero'.

"Estamos en proceso", ha dicho esperanzada la esposa del ganador de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso'. "Afortunadamente, si Dios quiere, le operarán a principios de octubre", ha revelado. "Estamos muy contentos porque hemos dado con el mejor cirujano del mundo, Diego González Rivas", añade.

Beatriz Trapote se siente profundamente agradecida porque sin él y sin sus seguidores, su padre jamás habría tenido siquiera la posibilidad de entrar en un quirófano dada la complejidad de su operación. Pero la filosofía González Rivas se basa en el "nada es imposible", por eso, como cirujano torácico experto en cáncer de pulmón, no ha dudado en aceptar este 'reto' para muchos otros cirujanos.

"Tengo tanto que agradecerle...", dice mientras da las gracias también a sus "Trapotistas", que fueron los que le "hablaron de este cirujano". "Yo le desconocía en ese momento, así que gracias a las redes sociales y gracias al cirujano, por fin, ojalá podamos decir adiós a esa palabra tan fea", ha dicho con gran optimismo.