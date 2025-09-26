Juan Arcones 26 SEP 2025 - 08:30h.

Analizamos cómo ha cambiado la vida de Jada Pinkett desde la polémica bofetada de los Will Smith en los Oscar

El momento en que Will Smith dio una bofetada al cómico Chris Rock en los Oscar: "Mantén el nombre de mi mujer lejos de tu puta boca"

Hace casi 30 años tuvo lugar una de las secuencias iniciales más impactantes para una película de terror. Estamos hablando de ‘Scream 2’, y la escena del cine al comienzo de la película. Jada Pinkett, que hasta ese momento, su papel más relevante había sido en ‘El profesor chiflado’ junto a Eddie Murphy, fue la elegida para dar vida a Maureen Evans, que moría asesinada en frente de toda una sala de fans de la saga ‘Puñalada’, la película metareferencial dentro del universo ‘Scream’. Una muerte que pidió ella a Wes Craven, el director. “Recuerdo decirle al director en ese momento: ‘Quiero morir de la manera más horrible que haya ocurrido en una película de terror. Quiero que sea larga y extenuante’. Y él dijo: ‘Genial’”, explicó en una entrevista para Entertainment Weekly.

Por aquel entonces, Jada acababa de casarse con Will Smith, aunque se habían conocido hacía ya tres años, cuando el actor y cantante era famoso por ‘El príncipe de Bel-Air’. "Nunca quise casarme. Sentía que era una presión social. Pero cuando quedé embarazada de Jaden, mi madre insistió en que nos casáramos”, confesó la actriz en su programa Red Table Talk. "Me enamoré de Jada porque ella me veía como soy, sin filtros. Fue una conexión profunda desde el principio”, afirmó Will Smith en el mismo programa.

Desde su boda en 1997, la pareja ha sido una de las más poderosas de Hollywood y sí, han pasado baches, como cuando la actriz le confesó a su marido en su programa que le había sido infiel. Pero, pese a ello, han conseguido salir adelante, y han tenido dos hijos: Jaden y Willow. Aunque el momento que les puso a prueba, no solo entre ellos, sino hacia el resto del mundo, fue la gala de los Oscar de 2022. Sí, la famosa gala de la bofetada.

En dicha ceremonia, Chris Rock bromeó sobre la alopecia de Jada, un problema del que la actriz ha hablado abiertamente en varias ocasiones. “Es tan vergonzoso tener alopecia… Y, cuando te quedas calvo, ya no tienes más opción”, afirmó en su programa Red Table Talk. Pero el comediante y presentador de la gala no tuvo filtros y decidió bromear sobre su condición. “Jada, te veo. Estoy deseando la secuela de ‘La teniente O’Neill’”. Recordemos que dicha película, dirigida por Ridley Scott, fue muy famosa porque Demi Moore, la protagonista, se rapó el pelo al cero.

Y ahí llegó el momento crucial. Will Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y le propinó una sonora bofetada delante de todo el mundo. Muchos pensamos que había sido una broma preparada, pero tras la reacción del propio Chris Rock, y sobre todo, los gritos de después de Will Smith, diciendo que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca, todos entendieron que había sido una reacción espontánea y sin preparar. La bofetada dio la vuelta al mundo. Sobre todo después de que el propio Smith ganara el Oscar a Mejor Actor.

Jada Pinkett, al igual que muchos, pensó que era un sketch en un principio. “Pensé: ‘No hay manera de que Will lo vaya a pegar’. No fue hasta que empezó a regresar a su silla que me di cuenta de que no era un sketch”, confesó en una entrevista para People. “Seguramente no me sorprendió que me culparan. Pero entendí que eso es simplemente la naturaleza humana de todo esto”, añadió porque muchos medios, y en redes sociales sobre todo, la pusieron en la diana del incidente, señalándola como culpable indirecta.

Al día siguiente, Will Smith decidió emitir una disculpa pública en sus redes sociales. “Quisiera disculparme públicamente contigo, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable e inexcusable… Me siento avergonzado, y mis acciones no reflejan el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

También admitió que el chiste hizo que se sintiera emocionalmente sobrepasado, en particular por la condición médica de Jada, lo que él consideró “demasiado” para soportar. Afirmando también que había estado trabajando en sí mismo. “Los cambios llevan tiempo, y estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para asegurarme de que nunca más pueda permitir que la violencia supere a la razón”.

Por suerte, Chris Rock rechazó presentar cargos legales. Will Smith admitió que el comediante no quiso hablar del incidente cuando le envió un mensaje para disculparse. Así lo contó en su canal de Youtube. “Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no estaba listo para hablar y que cuando lo estuviera, me respondería. Así que Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

¿Y cómo fue la vida de Jada tras el incidente? Pues confesó a la revista YOU Magazine que esa bofetada salvó su matrimonio. “Ahora lo llamo ‘la bofetada sagrada’ porque, después de eso, vinieron muchas cosas positivas. Ese momento en que todo se descontrola es cuando realmente ves dónde estás. Después de tantos años tratando de decidir si me alejaría de Will, fue esa bofetada la que me hizo darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera ocurrido?".