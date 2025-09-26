Kiko Rivera no es bien recibido por sus nuevos vecinos: “Están asustados”

Tras separarse de Irene Rosales, el DJ se muda a una exclusiva zona residencial de Bollullos de la Mitación, donde sus nuevos vecinos no lo reciben con entusiasmo

Separado de Irene Rosales, Kiko Rivera ha dejado atrás el hogar familiar en Castilleja de la Cuesta para instalarse en una urbanización de alto standing a veinte minutos de Sevilla. La zona, conocida como La Juliana, es un remanso de paz. O lo era. Así lo ha podido comprobar un equipo de ‘El tiempo justo’ desplazado hasta la zona.

“Aquí no estamos acostumbrados a este tipo de residentes. Tememos que Kiko Rivera vuelva a las andadas y organice fiestas escandalosas. No queremos que se rompa la tranquilidad de la que disfrutamos”, confiesa un vecino.

Y es que la llegada del DJ no solo ha encendido las alarmas de los residentes, también la de los periodistas, que desde que se conoció la mudanza han tomado posiciones en la zona. Resultado: tensión a la entrada de la urbanización y caras largas entre los propietarios.

Los fantasmas del pasado

Aunque algunos piden paciencia, otros no olvidan. “Antes de casarse con Irene ya alquilaba chalets y organizaba fiestas, incluso vendía animales, ¿os acordáis?”, recuerdan en el vecindario. Los antecedentes pesan, y de ahí que se hable directamente de miedo: “Están asustados”.

Por ahora, ni rastro de fiestas ni de música a todo volumen. Quienes conocen a Kiko aseguran que la paternidad le ha hecho madurar. “Habrá que darle el beneficio de la duda”, apuntan voces más conciliadoras como Joaquín Prat.