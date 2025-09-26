Silvia Herreros 26 SEP 2025 - 14:19h.

El exconcursante de 'GH Dúo' habla sobre la importancia de la familia en el 41º aniversario de la muerte de Paquirri

Kiko Rivera, emocionado al enseñarle a sus hijas su nueva casa: su tierno plan de inauguración

Kiko Rivera reflexiona en el 41º aniversario de la muerte de Paquirri, el primero tras su separación de Irene Rosales. El exconcursante de 'GH Dúo' tenía apenas unos meses de vida cuando el marido de Isabel Pantoja recibía una cornada mortal en la plaza de toros de Pozoblanco. Aquella fatídica tarde marcaría para siempre la vida de un niño que se vio obligado a crecer sin su padre. Tras el fin de su matrimonio con la madre de sus hijas, Ana y Carlota Rivera, este 26 de septiembre cobra para él un significado aún más especial.

Mientras espera a que el hijo que tuvo con Jessica Bueno se una esta tarde a él y a sus hijas para pasar juntos el fin de semana, el tercer hijo del difunto Francisco Rivera 'Paquirri', que hoy tendría 77 años, reflexiona a través de sus redes sobre la importancia de la familia.

Además de haber compartido una imagen en su perfil de Instagram junto al diestro, Kiko se ha sincerado a través de un directo sobre lo que siente en estos momentos.

"¿Sabes qué?", pregunta de manera retórica a sus seguidores. "Que hay que disfrutar", continúa mientras se responde a sí mismo. "Hay tiempo para todo, pero la vida te puede cambiar de golpe y porrazo, tanto para bien como para mal. Puede pasar cualquier cosa", dice a sabiendas de todas las veces que la suya ha cambiado. Empezando por la muerte de su padre o por su separación de Irene Rosales, con la que ha mantenido una relación de más de once años, nueve de matrimonio y tiene dos hijas en común.

A pesar de ello, Kiko, que anoche celebraba con Ana y Carlota su bonito y último reencuentro, se considera "una persona afortunada". Por eso, el hijo de la cantante de Marinero de luces - canción homenaje a la trágica muerte del torero -, ha recordado a sus seguidores la importancia de "disfrutar de la familia". "Ahí incluyo a los que tengáis madre, padres, abuelos, hermanos, hermanas, hijos...", dice mientras incluye a "los amigos" y hace hincapié en la importancia de "tener salud" y dedicarse también tiempo "a uno mismo".