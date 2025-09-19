Silvia Herreros 19 SEP 2025 - 07:00h.

El hijo de Isabel Pantoja se sincera sobre su situación con Irene Rosales tras instalarse en su casa nueva

Kiko Rivera abre las puertas de su nueva casa tras abandonar la que compartía con su exmujer: "Quiero que mis hijos la disfruten"

Kiko Rivera habla abiertamente sobre su relación con Irene Rosales tras su separación. Desde que se conociese la noticia de su "divorcio" hace alrededor de un "mes", los exconcursantes de 'GH Dúo' han sido vistos juntos en reiteradas ocasiones. Tras los rumores que apuntan a que el hijo de Isabel Pantoja estaría haciendo todo lo posible por recuperar a su exmujer y madre de sus hijas Ana y Carlota, el Dj se sincera y habla sobre sus sentimientos.

Desde su nueva casa, un chalet con sótano, varias plantas, jardín y piscina, el cantante ha querido hablar sobre su situación actual. Reconoce no estar atravesando su mejor momento y, pese a no tener demasiadas ganas de hablar sobre el tema y sobre cómo se siente en estos momentos, no ha podido evitar hacerlo.

No son pocos los que piensan que Kiko Rivera está "dejando escapar" a una gran mujer y que debería "luchar por ella". La de Gines, con la que ha estado casado casi una década y saliendo durante once largos años, ha estado a su lado en sus peores momentos. Para él ha sido un auténtico baluarte y un refugio, además de haberle dado a sus dos preciosas hijas, Ana y Carlota.

"No la he perdido, lo único es que me he separado, pero perderla no la he perdido", ha dicho a través de un directo de TikTok, en donde ha reconocido que continúa teniendo contacto y viendo a la madre de sus hijas, con las que mantiene una bonita relación a pesar de que su matrimonio haya terminado.

"A veces las cosas tienen su principio y su final. Y ya está, tenemos dos hijas maravillosas y hay que hacerlo lo mejor posible por ellas, fin", relata. "No la he perdido, es una mujer maravillosa (...) Es una mujer increíble, es la madre de mis hijas. Forma parte de mi vida porque es la madre de mis hijas, pero hasta ahí"

"Estoy bien", le asegura a una seguidora segundos antes de encogerse de hombros y matizar sus palabras con un "¿Cómo quieres que esté?".

Kiko Rivera se ha mostrado comprensivo y ha hablado con muchísimo cariño y respeto de Irene Rosales, algo por otro lado ha sido muy aplaudido por sus seguidores. Aún así, el también exconcursante de 'Supervivientes' - reality en el que participó hace 14 años y en el que conoció a Jessica Bueno, con quien tendría a su primogénito-, no ha querido explayarse y hablar largo y tendido de su situación actual por un motivo.

"Yo entiendo que ahora mismo todo el mundo esté con eso, pero no quiero convertir mis directos en esto ahora. No, porque no. No es porque no quiera hablar de mi vida privada, pero es que no me apetece hablar de eso. Espero que lo entendáis", ha dicho en referencia a esta situación que claramente le afecta. "Nos llevamos muy bien, que es lo importante", ha asegurado.