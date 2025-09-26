Silvia Herreros 26 SEP 2025 - 11:22h.

La exconcursante de 'GH Dúo' se pronuncia sobre el 'shakirazo' que el hijo de Isabel Pantoja prepara tras su separación

Kiko Rivera, emocionado al enseñarle a sus hijas su nueva casa: su tierno plan de inauguración

Compartir







Irene Rosales reacciona a la canción que Kiko Rivera está componiendo sobre ella. La exmujer del hijo de Isabel Pantoja ha sido preguntada por el tema que el Dj está componiendo tras su ruptura. Sin tapujos, la exconcursante de 'GH Dúo' responde.

Fue el propio Kiko el que, desde su nueva casa y a través de un directo de TikTok, anunciaba a sus seguidores sus próximos pasos en la industria musical. Está escribiendo la letra de un sencillo de estilo muy diferente al de sus hits más bailongos y reguetoneros. Se trata de un tema que escribe con el objetivo de desahogarse y expresar lo que siente tras separarse de la madre de sus hijas, Carlota y Ana Rivera Rosales.

"Tengo ganas de expresar con mi música cómo me siento en estos momentos", contaba a sus seguidores. "Estoy ahora en un momento de mi vida en el que estoy un poco más pochete. Entonces, quizás deje un poco, no del todo, pero sí un poco de lado la música de discoteca, como Mambo, Malibú, Rulay o La rizos, todo eso que hemos sacado que es super bailable", contaba mientras prometía que era "algo puntual" y que continuaría deleitando a sus fans con su música de siempre.

"Al final es la manera que tengo de expresarme, a través de mi música", reconocía el artista, que no pretende poner este tema en los shows ni pincharla en ninguna actuación: "Igual que las canciones que saqué para mis hijos".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque teniendo en cuenta los términos en los que se han separado es probable que la canción que Kiko sea más una bonita manera de despedirse de la mujer que le ha acompañado durante más de una década, muchos creen que el tema podría estar cargado de reproches, indirectas e información inédita sobre el fin de su matrimonio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por ello, después de que el exconcursante de 'GH Dúo' hiciese públicas sus intenciones, todos los focos han ido a parar a Irene Rosales, quien preguntada por la canción que Kiko Rivera estaría escribiendo para contar su historia, no ha dudado en pronunciarse y responder.

"No lo sabía, pero vamos, es a lo que se dedica, es su trabajo y se expresa por ahí. Así que no", dice a los micros de Europa Press mientras intenta dejar claro que no le sorprende para nada esta decisión.

Además, después de que el Dj asegurase que ha declinado todas las propuestas televisivas que ha recibido para contar su historia por no querer lucrarse ni obtener un beneficio económico de su ruptura, que saque una canción (sabiendo que aunque no la cante en sus bolos y conciertos puede generarle ingresos a través de las plataformas digitales), ha generado cierta controversia. La respuesta de Irene sobre este tema es tajante y, lejos de parecer molesta, parece estar de acuerdo con la decisión de su exmarido: "No, por favor. Nada, al revés".