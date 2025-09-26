La modelo desvela ‘el modus operandi’ del italiano con las mujeres en ‘¡De viernes!’

Sonia Moldes cuenta cómo Lequio grababa a las mujeres con las que se acostaba: "Había una rejilla en el techo"

Sonia Moldes, expareja de Alessandro Lequio, reaparecía en un plató de televisión y sorprendía con unas explosivas revelaciones en '¡De Viernes!'. Se sentó frente a las cámaras para desgranar lo que, según ella, fue el papel del italiano en una de las rupturas más sonadas de la crónica social: la de Mar Flores y el empresario Fernando Fernández Tapias.

“Él me contó que estaba muy enamorado de Mar y lo que quería era que rompiera con Fernando”, arrancaba Sonia. Una confesión que, lejos de sonar a romanticismo, pronto se tiñó de estrategia calculada: “Lo que hizo para dinamitar esa relación fueron las fotos famosas en la farola, para que Fernando les pillara y la dejara. Y así poder estar con ella”.

“Eso no es amor”

La gallega fue tajante en su valoración: “Para mí eso no es amor. Ni un ataque de impulsividad justifica algo así”. Según su relato, Lequio no se conformó con las primeras imágenes. “Como Mar le dijo que Fernando la había perdonado y la enviaba fuera para calmar las aguas, volvió a sacar más encuentros. Y ahí sí llegó la ruptura definitiva”.

Un hombre “temperamental” y con secretos

Moldes también habló del carácter del conde: “En su momento yo le tenía miedo a él. Es una persona muy temperamental”. Y dejó en el aire que Alessandro le confió confidencias delicadas: “Sé toda su vida, familiar y personal. Lo sé de su boca”, deslizó, insinuando que maneja información que podría sorprender al “país entero”.

En cuanto a si Lequio guardaba rencor hacia Mar Flores, Sonia fue clara: “Me hablaba como un hombre dolido, pero no con odio. Decía que lo había pasado muy mal, aunque conmigo nunca daba la cara real”.

El 'modus operandi' de Lequio

Sonia desveló además un episodio que durante años fue un simple rumor y que ella misma terminó confirmando: “Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice ‘eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto’”.

Moldes ha dejado claro que no guarda una buena opinión de Alessandro Lequio. Según su testimonio, el aristócrata no solo multiplicaba sus conquistas, sino que también habría llegado a grabarlas sin permiso: “Alessandro era muy irrespetuoso. Con ese material yo no sé qué quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer, ¿chantajear? yo no lo sé”.