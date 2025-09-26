Equipo mtmad 26 SEP 2025 - 09:20h.

La exparticipante de 'Gran Hermano' se sincera sobre el defecto que ha encontrado en su nueva casa

Maica Benedicto desvela su mayor miedo ante su inminente mudanza a Madrid

Maica Benedicto finalmente puede abrir las puertas de su nuevo piso en Madrid. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ estrena, emocionada, su casa en la capital después de varios meses de búsqueda exhaustiva. Ahora que por fin puede enseñar en profundidad su tan esperado nuevo hogar, la influencer desvela todos sus secretos, desde el mayor problema con el que se ha encontrado hasta toda la decoración que piensa colocar. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

La decisión de atreverse a comenzar esta nueva etapa fue muy difícil para Maica, que no podía evitar pensar en lo mucho que echaría de menos su hogar en Murcia. Ahora que por fin ha atravesado la puerta de su nueva casa, la exconcursante de ‘GH DÚO’ está rebosando de alegría con su piso casi perfecto, pues tiene un defecto que no ha pasado desapercibido para la influencer. Transparente como siempre, la murciana desvela ante la cámara qué es aquello que no le gusta de su ‘pisito’.

La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ revela el problema que encuentra en su nuevo hogar y explica los motivos por los que ese defecto es tan importante para ella. “Es un dilema”, declara la influencer. Maica tiene que buscar una solución para arreglar el problema cuanto antes y confiesa si es tan importante como para tener que mudarse de casa. ¡No te pierdas nada dándole play al vídeo!

Maica Benedicto comparte qué es lo primero que se ha llevado a su nuevo piso en Madrid

Continuando con el ‘house tour’, Maica Benedicto muestra cada rincón del piso y desvela qué cosas se ha llevado para sentirlo como un hogar. “Lo primero que me he traído para inaugurar la casa”, comienza explicando. La creadora de contenido muestra el contenido de una bolsa llena de todo lo que le hace ser ella. “Yo decía que no me podía ir a ‘Gran Hermano’ sin mi champú, pues aquí está”, declara mientras va enseñando todos sus productos para el pelo.

