Este 26 de septiembre se cumplen 41 años desde que falleciese Francisco Rivera Pérez -más conocido como 'Paquirri'- en plena plaza de toros de Pozoblanco. Aquello supuso una auténtica odisea para la familia y su entonces pareja, Isabel Pantoja, que llegó a dedicarle el tema 'Marinero de luces'.

Antonio, hermano del torero, ha sorprendido ofreciendo unas declaraciones en un día tan especial para él. Lo ha hecho al programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, 'El tiempo justo', donde hemos desvelado que Alexia Rivas tuvo un 'affaire' con Courtois. Para Antonio el tiempo parece que no ha pasado. "Parece que los 41 años.., parece que no es nada porque todos los días me estáis hablándome de Paquirri. Para mí es un honor, toda aquella gente me cruzo con ella y me felicitan y me hablas de Paquirri", relata por conversación telefónica con el periodista del programa Álex Álvarez.

Así habla de Paquirri su hermano

El hermano recuerda al torero como una persona "encantadora", "dulce" y "agradable". "Jugábamos al 'escondite', al fútbol...", comparte. "Era muy bromista, era un tío muy deportista, muy profesional, un tío serio, muy organizado", dice. Paquirri, según explica Antonio, era una persona a la que le gustaba "estar con la familia" y los "amigos".

Su hermano ha sorprendido al valorar una cuestión vinculada a la herencia. "Hay que ser muy hermano para dejar a sus hermanos ricos y ponerte en el testamento. Eso lo hace muy poca gente", señala. Sobre si tiene relación con Fran Rivera y Cayetano Rivera, sus hijos, Antonio explica que hablarán "en los próximos meses" porque "están muy ocupados". El primero de ellos ya habló sobre la mediática ruptura de su otro hermano, Kiko Rivera.

Por último, Antonio ha decidido no profundizar en Isabel Pantoja, la viuda de su hermano. "No tengo ganas de hablar de Isabel ni me apetece. Tengo a mi hermano en la mente como un loco, no me da para pensar en otras persona", comenta.