Fran Rivera ha roto su silencio sobre las polémicas que rodean a su hermano Kiko Rivera

Kiko Rivera hace realidad el sueño de Ana y Carlota, sus dos hijas en común con Irene Rosales: "Misión cumplida"

Compartir







Fran Rivera ha compartido por fin lo que piensa sobre la mediática separación de su hermano Kiko Rivera de Irene Rosales, con la que tiene dos hijas en común. "Creo que en esas cosas no se debe meter nadie. Ellos sabrán, es bastante delicado y complicado todo", asegura a la prensa como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Rivera asegura que "siente mucho" el bache que atraviesa en este momento el DJ, con el que además admite no tener ningún tipo de relación.

Kiko Rivera e Irene Rosales fueron vistos llevando a una de sus hijas al colegio en pleno arranque del curso escolar. Era la primera vez que la ya expareja se mostraba a las cámaras. Fran Rivera cree que será clave en su relación el cuidado de las pequeñas que una y otro tienen en común. "Lo importante son las niñas que estén bien y estoy seguro de que harán todo lo posible para que estén con ellos", dice.

¿Futura reconciliación?

Cuando es preguntado por si ha mantenido algún tipo de contacto en los últimos días con su hermano Kiko tras su complicado momento, Fran Rivera asegura sin pelos en la lengua cómo se encuentra su vínculo familiar actualmente. "No he hablado con él. Sabéis que la relación nuestra es nula absoluta", señala.

Además, asegura que no tiene "idea" de cuándo podría producirse una futura reconciliación con Kiko Rivera, que se encuentra distanciado no solamente de sus hermanos Fran e Isa Pi, sino también de su madre Isabel Pantoja. "Nunca se sabe el momento, las circunstancias... Yo no soy rencoroso", aclara.

PUEDE INTERESARTE Un vigilante de seguridad de un centro de menores de Villanueva de la Serena, enviado a prisión por violar a una menor de 14 años

Fran Rivera se ha pronunciado además sobre el complicado momento que también atraviesa su hermano Cayetano tras el altercado policial que tuvo en pleno centro de Madrid el pasado mes de junio. "Creo en la justicia. Si mi hermano metio la pata, habrá que pagar. Si mi hermano es una victima, habrá que pagar", puntualiza.