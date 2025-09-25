Lorena Romera 25 SEP 2025 - 17:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha disfrutado de una cita para dos en plena noche madrileña

Anabel Pantoja rompe su silencio sobre los rumores de crisis con David Rodríguez

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca, su maestro de 'Bailando con las estrellas', han disfrutado de una cita. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de su perfil de Instagram imágenes de este ameno encuentro en el que han podido desconectar por una noche de la exigencia de los ensayos y de la presión por memorizar los pasos del baile que le toca defender este sábado.

La influencer se encuentra en un momento muy satisfactorio. Ella misma reconocía que 'Bailando con las estrellas' llegaba a su vida como un sueño hecho realidad para ella. Ya van dos galas; en la primera le tocó Si antes te hubiera conocido, una canción muy especial para ella, y en la segunda noche, un tema de su ídola, Whitney Houston. Una coreografía que terminó en un apasionado beso con su maestro.

Ahora, la pareja ha disfrutado de una cita para dos. Ha tenido lugar en plena noche madrileña, en el Teatro Rialto. Allí se han citado para el evento de presentación de Cabaret, el musical en el Kit Kat Klub. A través de sus redes sociales, la influencer -con más de dos millones de seguidores en Instagram- ha compartido imágenes de cómo han disfrutado juntos de este evento que da el pistoletazo de salida a este musical que se presenta como una experiencia inmersiva.

"Experiencia completa", comenta el maestro de 'Bailando con las estrellas' junto a un vídeo en el que se les puede ver brindando, sentados en un elegante sofá rojo, y rodeados de los típicos telones de teatro. Un post en el que se puede ver que la complicidad de Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca va más allá de los escenarios y que esa conexión que están construyendo con el baile es extensible a todos los ámbitos.

Después de disfrutar del show que han montado para celebrar la inauguración de Cabaret, el musical en el Kit Kat Klub, (donde han coincidido también con Bárbara Rey, compañera de programa), la pareja se ha marchado entre risas, dejando claro lo mucho que disfrutan de su mutua compañía y, sobre todo, del tiempo libre que les permiten los ensayos del baile que les toca defender este sábado en 'Bailando con las estrellas'.