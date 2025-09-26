Silvia Herreros 26 SEP 2025 - 08:00h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' arrasa con su look de alfombra roja

La cita de Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca, su maestro de 'Bailando con las estrellas', en la inauguración de 'Cabaret, el musical'

Anabel Pantoja está a punto de agotar el espectacular vestido que ha llevado en su última alfombra roja. La exconcursante de 'Supervivientes' y participante de la actual edición de 'Bailando con las estrellas' ha deslumbrado con su último look; un vestido low-cost que ha causado sensación y que favorece enormemente a la sobrina de Isabel Pantoja.

La novia de David Rodríguez, que acudía al estreno de 'Cabaret: el musical' acompañada de su maestro de baile, llegaba al Kit Kat club vestida con una prenda que no ha pasado desapercibida. Se trata de un vestido de plena tendencia que combina un cuerpo de corte ajustado sobre la que se dispone una capa de gasa extra larga y fluida que aporta movimiento y ligereza.

De color negro (todo un clásico), cuello subido, manga con frunces, sutil drapeado en la zona del cuerpo - algo que ayuda a disimular la zona del abdomen - y una falda con suave plisado, pertenece a la última colección del buque insignia de Inditex.

A pesar de su bajo precio - cuesta solo 39,95 euros -, Anabel Pantoja no ha tenido reparo a la hora de presentarse con él en una alfombra roja. De hecho, gracias a la influencia que despierta entre sus seguidores ha conseguido agotarlo en bastantes tallas. En estos momentos no hay disponibilidad de las tallas L, XL y XXL, aunque desde la página prometen reponer pronto con más unidades.

La creadora de contenido se ha convertido en un referente para muchas mujeres que, como ella, no tienen cuerpos normativos. Por este motivo, la hija del difunto Bernardo Pantoja suele hablar sin tapujos de las tallas que utiliza en las tiendas y comercios en los que suele comprar.

Entre sus imprescindibles se encuentra Zara, la cual no solo ha escogido para su último look de alfombra roja, sino que también elige para vestir a diario. De hecho, en esta ocasión (como en tantas otras muchas), la popular firma de Arteixo ha sido su salvación. Y es que, tal y como ella misma confesaba, dos horas antes del evento aún no tenía vestido.

En esta ocasión la firma creada por Amancio Ortega ha sido su salvavidas, pero no solo de Zara viste Anabel Pantoja en sus grandes eventos, gigantes del low-cost como Shein también se encuentran en su armario de invitada.