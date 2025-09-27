Fiesta 27 SEP 2025 - 19:46h.

Ana María Aldón se compra una casa en Chipiona y enfada a los vecinos de la localidad gaditana

Fallece repentinamente el padre de Gema Aldón: la causa de la inesperada muerte

Compartir







Ana María Aldón, que hace días desveló en '¡De viernes!' lo que le pidió Michu antes de fallecer, ha tomado una polémica decisión que ha revolucionado a todos los vecinos de Chipiona. La expareja de José Ortega Cano ha decidido comprarse una casa en la localidad gaditana, la cual va a reformar ¿para acabar viviendo allí en un futuro?. Esta decisión ha pillado por sorpresa a muchos y ¿podría reabrir sus enfrentamientos con la familia Ortega Cano? ¿Cómo habrá sentado esto a los Mohedano?

Bien es verdad que a los vecinos no les ha hecho nada de gracia esta decisión: "Me parece un poco violento. No lo entiendo ni me parece lo correcto", dice una de las personas con las que habla un equipo del programa de 'Fiesta' desplazado hasta la localidad andaluza. Y es que Chipiona es tierra de Rocío Jurado y por ello que consideran que Ana María no ha hecho bien adquiriendo una vivienda allí. Hablamos con la propia Ana María, que aclara el motivo de esta polémica compra.

PUEDE INTERESARTE Ana María Aldón muestra el regalo que le ha hecho a su hijo en común con Ortega Cano

Ana María Aldón aclara por qué se ha comprado una casa en Chipiona

Emma García le ha preguntado a la colaboradora por esta última adquisición y ella se ha pronunciado al respecto: "Los que piensan que es una provocación, les diré que Sanlúcar y Chipiona son limítrofes. Hay una carretera que se llama 'La Reyerta' que, si aparcas en la derecha, estás aparcando en Sanlúcar de Barrameda, y si aparcas en la izquierda, aparcas en Chipiona. ¿Qué pasa? Que he cruzado la valla y me he comprado la casa donde a mi novio le ha gustado porque no nos la ha pagado nadie".

PUEDE INTERESARTE Gema Aldón relata el episodio que marcó un antes y un después con Gloria Camila

"La casa es de él y mía ¿y él que es de Santander también tiene que pedir permiso? Pregunto, a ver si voy a tener que ir puerta por puerta ara pedir permiso para comprarme una casa donde me de la gana". Pero la cosa no ha quedado aquí, porque Ana María ha querido dar más detalles al respecto: "Aportando algo más diré que tengo a toda mi familia en Chipiona, que tengo a mis tías, hermanas de mi madre, mis primas alrededor en Chipiona y, que yo sepa, no han tenido que pedir permiso".

"La zona donde hemos comprado la casa se llama 'La Reyerta'. He respetado, durante todos los años que he estado en esa familia, todo lo relacionado con Rocío. A ver si hay alguien que pueda reprocharme que haya ido a algún acto público. Lo sigo teniendo, pero ese municipio al que yo iba antes de, con total libertad, paseaba por sus calles y dejé de hacerlo por respeto. Yo estoy más cerca de Sanlúcar", continúa aclarando Ana María". Para rematar, Ana María dice que no tiene hipoteca y que la casa ha sido comprada a medias con Eladio.