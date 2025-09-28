Equipo mtmad 28 SEP 2025 - 09:30h.

Fati Vázquez aclara cuáles son todas las intervenciones que se ha realizado para retocar su aspecto

Fati Vázquez confiesa si quería una relación seria con Lamine Yamal

Fati Vázquez, después de meses sin pronunciarse, se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todo sobre su relación con Lamine Yamal. En esta intensa visita en el videopodcast, en la que por fin se conoce su versión de los hechos, la influencer aprovecha para abrirse como nunca con sus seguidores y también dirige la conversación hacia otros ámbitos de su vida. En un ambiente de confianza, la invitada se sincera sobre todas sus operaciones estéticas y desvela todos los retoques se ha realizado.

Además de destapar que hay otra famosa con la que ha estado Lamine Yamal , Fati se abre en canal y responde a los colaboradores sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido. “El cambio fue abismal”, comienza explicando sobre una de sus operaciones más destacadas. La influencer, que confiesa que se realizó esa primera intervención por problemas de salud, aprovecha también para comentar cómo vivió la recuperación. “Fue tal alivio que no me enteré de nada”, confiesa.

Pero son más los retoques que tiene realizados la gallega, que ha ido desvelándolos uno a uno frente a la cámara del videopodcast. “Es prevención máxima”, comenta sobre sus distintos tratamientos estéticos. Fati habla sin tapujos sobre su aspecto y lo que ha ido cambiando en él a lo largo del tiempo, comentando también acerca de los resultados obtenidos en cada retoque. “Es lo mejor que pude hacer”, añade con sinceridad. ¡Haz click y no te pierdas sus declaraciones!

La creadora de contenido no ha tenido ningún problema, no solo a la hora de desvelar las operaciones estéticas que se ha realizado, sino para aclarar qué métodos ha usado en cada una. La influencer, se dirige con seriedad hacia los que opinan de los retoques diciendo que van “al contenedor amarillo” y deja claro cómo se ha realizado ella cada modificación en su cuerpo. “No llevo plásticos”, declara tajante.

Fati Vázquez rompe finalmente su silencio desde que salió a la luz su relación con Lamine Yamal. La influencer pone todas las cartas sobre la mesa y se abre en canal para dar su versión sobre todo lo que ocurrió con el futbolista. Además, los colaboradores de 'En todas las salsas' se ponen al día con los últimos salseos y hablan del vínculo entre Miri Pérez y Froilán, además de destapar todo sobre los inicios del romance entre Pablo Vera y Clerss. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!