Pedro Jota y Jhon Kha confirman en 'En todas las salsas' en exclusiva el romance entre Pablo Vera y Clerss: Todos los detalles

Los últimos detalles sobre la crisis entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera: ¿Mensaje de despedida o reconciliación?

En el videopodcast de 'En todas las salsas', el cual podrás encontrar en Mediaset Infinity, te toparás con uno de los mayores salseos que recorren actualmente las redes sociales: la posible relación entre Pablo Vera y Clerss. Tras su ruptura con Fabiana Sevillano y su posterior acercamiento sobre el cual dieron todos los detalles en el programa, el influencer no para de subir contenido junto a la catalana, lo que ha desatado los rumores a través de los comentarios en internet. Sin embargo, es en 'En todas las salsas' donde por fin se confirma esta relación y se destapan todas las incógnitas sobre el origen del romance entre los creadores de contenido.

Fue a raíz de este verano, tras la polémica de Fabiana Sevillano con Sofía Surfers por haberse besado con su expareja Álvaro Suárez, cuando ambos tik tokers comenzaron a subir vídeos donde su complicidad atravesaba la pantalla. Sin embargo, los rumores cogieron aún más fuerza al hacerse viral un clip de Pablo Vera y Clerss en el concierto de Bad Bunny donde parece que se están besando. Aún así, no se había corroborado hasta ahora: "Podemos confirmar algo que no se ha confirmado en ningún sitio: entre Clerss y Pablo Vera ha habido algo más que una simple amistad".

Pero, todavía quedan muchas incógnitas por descubrir: ¿Cómo se inició esta inesperada relación? Son los colaboradores de 'En todas las salsas' quienes relatan los detalles del origen del romance de Pablo Vera y Clerss. Es en un momento clave, desvelado en el videopodcast, donde "surge la chispa" entre los tik tokers, a pesar de que Fati Vázquez "nunca los shippearía'.

Programa Completo: El motivo por el que Fabiana Sevillano regresa a las redes sociales

La expareja de Pablo Vera sorprendía a sus seguidores al publicar en sus redes sociales que desaparecería de internet durante un tiempo tras recibir 'hate' diariamente. Es Jhon Kha quien trae en este episodio del videopodcast de 'En todas las salsas' una información de primera mano que nos permitirá conocer cuándo y por qué volverá Fabiana Sevillano a la esfera pública: "Lo hará pronto".

Además, en este programa cargado de los últimos salseos podrás descubrir los motivos por los que Juan Pérez no se casaría todavía con Elena Gortari tras hacerse fuertes los rumores de boda. También encontrarás los detalles en primicia de la relación de Lamine Yamal con Fati Vázquez, contados por la propia creadora de contenido. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!