Montoya estrena nuevo trabajo: ¿Cuál es su nuevo reto profesional en Telecinco?

Montoya enseña los retoques estéticos que se ha hecho en el rostro y se defiende de las críticas: "No os asustéis"

Compartir







Tras varios meses de retiro, Montoya ha regresado a Telecinco. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025' dice haber sanado todo lo que tenía que sanar con respecto a sus idas y venidas con Anita Williams y se ha incorporado como colaborador en el plató de 'SV All Stars', donde opina sobre el paso de los participantes por el reality. Pero el influencer y cantante suma un nuevo proyecto profesional y se muestra muy ilusionado. ¿De qué se trata?

El programa '¡Vaya fama!' ha sido el encargado de desvelar cuál es el nuevo trabajo de Montoya porque (pista) su nuevo reto profesional tiene mucho que ver con el programa que presentan Fran Ramírez y Cristina Lasvignes cada finde de semana en Telecinco. Y es que, el responsable de que todos hayamos tarareado el tema 'Salta la gamba' se incorpora al equipo del programa como reportero. Hablamos con él, que nos comparte lo ilusionado que se encuentra con este gran reto.

PUEDE INTERESARTE Anita Williams comparte una inesperada imagen junto a Montoya tras el revuelo por su escapada

Primeras palabras de Montoya tras estrenarse como reportero de '¡Vaya fama!'

Me hace mucha ilusión estar aquí porque la palabra 'reportero' es 'pueblo' y me hace una ilusión muy grande porque me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme. Estoy muy ilusionado, vamos a ir a ciudades a ver los chismes y que los chismes me los cuentes tú", son sus primeras palabras cuando se hace pública la noticia, para sorpresa de todos los presentes en el plató de '¡Vaya fama!'. Además, Montoya considera que '¡Vaya fama!' tiene todos los ingredientes para poder brillar.

Por otro lado, Montoya confiesa que se quiere poner las pilas porque esta es una oportunidad muy grande. No quiere poner en compromisos a los famosos, sino sacarle "todas las cosas" de una manera divertida y amena, con el cachondeo que a él le caracteriza y que le ha hecho tan famoso: "Quiero que se sientan a gusto y tranquilos". Pero ¿hay algún famoso al que le da miedo enfrentarse? ¿A quién le haría más ilusión entrevistar? Montoya responde a todas las preguntas de sus nuevos compañeros en el plató del programa.

¿Cuál será el primer reportaje de Montoya en '¡Vaya fama!'?

Tras esto, '¡Vaya fama!' pone a prueba a su nuevo integrante y le pregunta por algunos famosos, para saber si realmente los conoce. Para rematar esta primera toma de contacto, los presentadores del programa le comunican cuál va a ser su primera misión como reportero y es que acudirá a la boda de Cayetano Martínez de Irujo el próximo sábado 4 de octubre.