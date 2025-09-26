Lorena Romera 26 SEP 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha defendido de las críticas y ha explicado los retoques a los que se ha sometido

Montoya ha recibido críticas tras someterse varios retoques estéticos en el rostro. El que fuera concursante de 'Supervivientes', y participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Anita Williams, ha reconocido que ha acudido una clínica de estética por consejo de Carmen Alcayde, que le ha recomendado hacerse infiltraciones de ácido hialurónico para prevenir las arrugas y las líneas de expresión.

Aunque él lo ha contado muy emocionado por haber dado este paso con el que, además de empezar a cuidarse el cutis, también aprovecha para dedicarse esta sesión de mimos, sus seguidores no se han tomado la noticia con tanta alegría. Y es que ha hay muchos fans de Montoya que se han mostrado reticentes, con miedo a que empiece a modificar sus facciones o "estirarse de más el rostro".

"La señora Carmen Alcayde, que la tengo que mencionar, me ha dicho que milagros no me van a hacer, pero que me pondrán un poquito más guapo", expresa el de Utrera, Sevilla. "Aquí creo que me pondré bello y estaré a gustito", comenta. "Estás en buenas manos", confirma la doctora de la clínica, recomendada de primera mano por la colaboradora de Telecinco, a la que conoció durante su paso por 'Supervivientes'.

Y es que Montoya está convencido de que "la clínica de los amigos siempre es la clínica de los amigos", por eso no ha dudado en darle las gracias a Carmen Alcayde. Pero estas palabras, a pesar de su inmensa felicidad y su ilusión, han hecho saltar las alarmas de sus seguidores, que han empezado a criticar esta decisión de retocarse la cara.

Tanto es así, que Montoya ha tenido que salir a defenderse y explicar cuáles son los retoques a los que se ha sometido, para evitar que se genere un revuelo mayor en las redes sociales. "Vamos a ver, chiquillos, mis flamencos, no os asustéis", les ha pedido el que fuera concursante de 'Supervivientes' y participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', que ha dado las explicaciones que ha creído que sus fans necesitaban.

Todavía desde la clínica, y con los retoques estéticos recién realizados, Montoya no ha dejado que le arruinen el momento. "Me estáis diciendo que 'no, que me van a hacer esto lo otro, que si me van a estirar la cara, que si me van a poner como los de la tele...'. Yo sigo siendo yo. Miradme. Solo he venido a hacerme unos cuidados, unas vitaminas, unas cositas... para que la piel esté más suavita, que ya tengo 32 años", ha recalcado el cantante.

Y es que el nominado a un premio GenZ en la categoría de Entretenimiento ha subrayado que "es importante cuidarse", en todos los sentidos. "También la carita... Que, aunque llevemos la naturalidad por bandera, los cuidados son importantes siempre. Así que estad tranquilos, que estamos divinamente", le ha pedido a sus seguidores tras recibir críticas por estos retoques estéticos en el rostro.