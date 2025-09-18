Lorena Romera 18 SEP 2025 - 13:52h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' se han mostrado muy unidos durante el 60º cumpleaños de Terelu Campos: las imágenes

Las imágenes de Anita Williams y Montoya en el mismo hotel de Barcelona

Anita Williams ha compartido una inesperada imagen junto a Montoya tras el revuelo generado por su escapada a un hotel de Barcelona. La pareja de exconcursantes de la última edición de 'Supervivientes', que se dieron a conocer en 'La isla de las tentaciones', se han vuelto a dejar ver juntos. Esta vez, en el cumpleaños de Terelu Campos. La colaboradora de 'Vamos a ver' asegura que "no se puede negar lo evidente" y por eso ha preferido no esconderse y compartir en redes este video junto al de Utrera.

La influencer catalana entraba dentro de la lista de 140 invitados para el 60º cumpleaños de Terelu Campos, que ha reunido en el madrileño restaurante Jimmy's a sus incondicionales. Una fiesta de lo más especial, cargada de diversión -que no ha estado exenta de polémica, por el posado que la cumpleañera ha protagonizado con Carlo Costanzia padre e hijo y junto a Alejandra Rubio, entendiéndose como un dardo a Mar Flores-, que ha vuelto a reunir a Anita Williams y a Montoya.

Después de entrar en directo en 'Vamos a ver' y explicar de forma tensa y tajante que su escapada con Montoya nada tenía que ver con una cita romántica y que lo único que pretendían eran enterrar el hacha de guerra y lograr una buena comunicación, también por el bien de su hijo, Thiago, que siempre ha tenido una estrecha relación con el de Utrera, que se ha criado con él, la colaboradora de Telecinco ha generado un gran revuelo en redes sociales al compartir en Instagram una inesperada imagen de su exnovio.

Ha sido durante la fiesta de cumpleaños de Terelu, donde la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' han coincidido, teniendo la oportunidad de volver a pasar tiempo juntos. Aunque parece que la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' no han compartido mesa (por lo que se en un primer storie que ha compartido la ahora colaboradora de 'Vamos a ver'), sí que han disfrutado juntos del fiestón, pues después se les ha podido ver cerca, brindando muy sonrientes.

Durante su paso por el photocall, Anita Williams ha dejado claro que "no se puede negar lo evidente", refiriéndose a este encuentro con Montoya en un hotel de Barcelona. Pero que lo que le ha dado "rabia" ha sido que digan que han discutido. "Tenemos un tono de voz y unas expresiones...", señala la influencer, que desmiente la bronca, pereo también la reconciliación sentimental con Montoya.