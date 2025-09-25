Supervivientes Madrid, 25 SEP 2025 - 23:30h.

Así ha sido la reacción de Marta Peñate cuando ha escuchado a Montoya opinar sobre Tony Spina

¡Lluvia de motes en 'Supervivientes All Stars 2025'! La reacción de Adara Molinero, Tony Spina y Fani Carbajo al descubrirlos: "Son dos víboras"

Montoya, que ya está de vuelta por todo lo alto, ha opinado sin filtro sobre los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'. Recordemos que el sevillano participó en la última edición del 'reality' de Telecinco, donde vivió todo tipo de altibajos y protagonizó algunos momentazos que seguramente recuerde más de un espectador.

Entre Jorge Javier Vázquez y el de Utrera simpre ha existido un vínculo de amistad muy especial. Por eso, Montoya le ha lanzado una de sus frases cuando lo ha visto en la gala de este jueves. "Te acercas y se me cae el micro", le decía entre risas.

El televisivo aseguraba que se encuentra "feliz" y "muy contento" después de los duros episodios que ha vivido estos meses atrás. Vázquez se ha centrado en que el sevillano opine sobre los nuevos 'celebrities' que están en Honduras. "¿A quién ves dentro 'como las maracas del machís'?", le cuestionaba. Montoya respondía sin pensárselo dos veces.

La reacción de Marta Peñate al comentario de Montoya sobre su novio

"Creo que ahora mismo Tony [Spina] tiene 'las maracas de machís' ya un poco activadas", lanzaba, provocando en su pareja, Marta Peñate, una reacción a la defensiva. "Este es vengativo y se esta vengando del año pasado", decía la canaria.

Montoya, mientras tanto, no podía evitar las risas. "Estamos muy bien, no la cagues Montoya", le pedía también Peñate. "¿Cómo no se le van a ir las maracas a mi pobre niño? Yo quiero a Tony dentro, pero en otra situación porque mi pareja no aguanta a Miri [Pérez-Cabrero]", apostillaba la colaboradora.

Entre Miri y Tony Spina han saltado en más de una ocasión chispas a lo largo de 'Supervivientes All Stars 2025'. Peñate ha querido profundizar en esta distancia entre uno y otra. "Conozco a mi novio, soy una persoan súper equilibrada en casa y él no aguanta a alguien que esté diciendo 'estoy súper bien'", comentaba.