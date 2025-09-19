Lorena Romera 19 SEP 2025 - 13:52h.

El finalista de 'Supervivientes' anuncia una feliz noticia tras su año más convulso

Anita Williams comparte una inesperada imagen junto a Montoya tras el revuelo por su escapada

Montoya está muy ilusionado. El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', que lleva días acaparando titulares por su escapada con Anita Williams, con la que habría protagonizado un acercamiento, ha comunicado una feliz noticia a través de su perfil de Instagram. El de Utrera, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones', ha hecho partícipes a sus seguidores de este momento de plena felicidad.

Después de unos días de revuelo, en los que se ha visto a dar obligado a dar explicaciones por su presunta escapada romántica con su expareja, Anita Williams, a un hotel de Barcelona, parece que las aguas vuelven a su cauce. Los dos se han encargado de asegurar que "no era una cita romántica" y que tampoco se han dado una segunda oportunidad.

La catalana expresaba en 'Vamos a ver', programa del que ahora es colaboradora, que solo intentaban enterrar el hacha de guerra y llegar a un entendimiento. Además, la creadora de contenido recordaba que su hijo siempre había tenido un vínculo muy especial con él y no le gustaría que lo perdiesen. Tras esto, los dos volvían a dejarse ver muy unidos en el cumpleaños de Terelu, protagonizando un momentazo que pocos esperaban.

Pero Montoya sigue centrado en sí mismo, y parece que pocas ganas tiene de hablar de amor. Después de estrenarse como modelo, el que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes' ha comunicado una feliz noticia a través de su perfil oficial de Instagram. Y es que Montoya ha recibido una nominación, en la categoría de Entretenimiento, en los premios GenZ Awards, que se celebrarán el próximo 22 de octubre en Madrid.

"Agradecido y contento de estar nominado para estos premios tan bonitos, rodeado de compañeros maravillosos. Tengo mucha ilusión por estar ahí. Os dejo por aquí el enlace para que me votéis. Vamos a intentarlo, vamos a intentar ganar, ¿no? Y qué mejor categoría que el entretenimiento... que, hombre, a mí me da la vida. Especialmente por saber que habéis disfrutado este año y que os habéis reído y emocionado conmigo. Así que qué mejor que culminarlo con estos premios. A votar, chiquillos", ha animado Montoya a su legión.

Y es que el finalista de 'Supervivientes' y participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' está movilizando a sus incondicionales para que le ayuden a cumplir este sueño. Una feliz noticia tras un año de lo más convulso para él.