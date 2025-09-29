Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 19:16h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha presentado a su madre en Instagram

Anita Williams habla del importante cambio de vida que quiere hacer y que afecta a su hijo

Anita Williams, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', siempre ha respetado que su familia no haya querido dar un paso al frente e ir a defenderla a la televisión, por lo que en sus redes sociales tampoco sacaba a sus padres, aunque ahora ha decidido compartir un vídeo con su madre, Laura, para presumir del regalo que le ha hecho y mostrar lo entusiasmada que se ha quedado su madre con la sorpresa.

"Hace una semana os dije que le iba a dar a mi mami una sorpresa y aquí está la sorpresita que le di", ha comentado la exnovia de Montoya en el vídeo que ha subido a Instagram y en el que muestra que ha llevado a su madre a una clínica de medicina estética para que le hagan un glow up en la cara, eliminando y suavizando las arrugas: "¡Trabaja muchísimo y se lo merece! ¡Yo la veo guapísima siempre! Pero se veía cansada y con cara de 'tortuga' así que la tuve que llevar".

En el vídeo se ve por primera vez en el perfil de Anita a su madre, que se muestra encantada con la sorpresa de su hija, aunque en un primer momento reconocía tener "miedo" por realizarse una transformación estética. "Parezco una tortuga", le dice Laura antes de someterse al retoque al doctor, al que después abraza, entusiasmada y agradecida por su cambio facial gracias al ácido hialurónico y a los neuromoduladores.

"¡Me has quitado diez años!", le dice Laura al médico tras mirarse al espejo por primera vez después del retoque. Se ve que Anita Williams se une al abrazo y al agradecimiento al doctor por haber ayudado a su madre y haberle permitido a ella sorprenderla con este regalo que sabía que le iba a hacer tanta ilusión.

Los seguidores de la catalana han aplaudido su iniciativa para sorprender a su madre, a la que han llenado de piropos y con la que han resaltado su parecido: "Eres una buena hija", "Guapísimas las dos", "Os parecéis", "Qué madre más guapa", "Parecéis hermanas", "Cómo te pareces a tu madre".