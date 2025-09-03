Rocío Molina 03 SEP 2025 - 17:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y exparticipante de 'LIDLT' ha causado revuelo al sacar a la luz unas fotos de su pasado

Anita Williams, emocionada, presenta su proyecto profesional más ambicioso: "Me ha costado"

No hay dudas de que los genes de Anita Williams están presentes en su mayor obra de arte: su hijo Thiago. El pequeño de cuatro años , fruto de una relación anterior a la que mantuvo con Montoya, es su vivo retrato y una foto inédita que ha sacado la exconcursante de 'Supervivientes' ha sido la mejor prueba. Desde que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' mostrase en redes su rostro, el pequeño ha causado sensación, pero lo que más sigue impresionando a sus seguidores es su gran parecido con su madre.

Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram donde Anita Williams ha compartido cómo es un día normal en su vida tras días de ausencia y de organizar el que es ahora su nuevo proyecto. La exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido unas horas muy aprovechadas en donde ha tenido tiempo de sacar del baúl de los recuerdos unas instantáneas inéditas de su infancia con las que ha alegrado el día a sus seguidores.

En las fotografías compartidas por la influencer de 27 años se repite siempre el mismo comentario: el gran parecido físico con su hijo Thiago. Y, para corroborar eso de lo que todos hablando, Anita Williams ha dado a sus seguidores su prueba definitiva. "¿Confirmamos que Thiago es un clon mío?", ha dicho la propia ex de Montoya, avivando así el debate en las redes.

La imagen inédita que ha sacado Anita Williams se la puede ver a ella de pequeña con su característica sonrisa. "Ya te dije que tu peque era igualito a tú", "os parecéis mucho", "Thiago es un mini tú", "preciosos sois", "el niño es para comérselo, lo guapo que es el tío", "se parece a ti un montón", son un ejemplo de todos los comentarios que ha recibido su publicación nada más compartirla. Un parecido que le llena de orgullo dado que el pequeño Thiago es "el amor de mi vida", tal como ella misma dice cuando lo tuvo en sus brazos a los 24 años como madre primeriza.

Una reacción de lo más esperada junto con el detalle que la influencer ha tenido con una fan y que también ha mostrado abiertamente. Es conocida la buena relación que tiene la exconcursante de 'Supervivientes' con su legión de seguidores y una vez más lo ha demostrado al quedar personalmente con una de ellas. La ex de Montoya ha recibido unos regalos de manera personal y juntas han pasado un tiempo entrañable.