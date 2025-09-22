Rocío Molina 22 SEP 2025 - 16:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' tiene muy claro un cambio que va a dar y al que involucra a su hijo

Anita Williams ha hablado de un importante cambio de vida que tiene en mente y, que de hacerse, afectaría a su hijo Thiago. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado con sus seguidores de Instagram sobre un nuevo paso que quiere dar por su bien y el de su pequeño después de analizar un tiempo su situación tras regresar de Honduras.

Contestando a su comunidad a unas preguntas, la exnovia de Montoya ha dejado caer una decisión que cada vez la tiene más clara. La influencer de 24 años vive con su hijo en Esplugues de Llobregat (Barcelona), aunque por motivos de trabajo cada vez viaja más a Madrid. De ahí que estos le hayan dicho si tiene intención de cambiar de ciudad y la respuesta de Anita ha provocado sorpresa.

Para poner sobreaviso sobre esta idea que se plantea a un futuro a corto tiempo, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha contado que lo que peor lleva es tener que separarse de su hijo cuando por motivos de trabajo tiene que venir a la capital. "Sé que está súper bien cuidado con mis padres", expresa, pero prefiere verle a diario. Por eso y porque su trabajo como closer y la expansión de su firma de ropa la puede hacer desde cualquier sitio, la influencer plantea irse a vivir a Madrid.

Sin ser una decisión que se tome a la ligera, Anita Williams piensa que para ella este cambio de ciudad puede ser beneficioso en el momento personal y laboral en el que se encuentra. "Aunque él está súper feliz y lo llamo cada dos segundos (haciendo referencia a su hijo), creo que lo mejor es venirme aquí a vivir. Prefiero dejarlo con la canguro el tiempo que esté grabando o en los eventos que eso al final son pocas horas que dejarlo dos días", ha justificado.

Y, a juzgar por sus palabras, este plan parece que está avanzado. A la exconcursante de 'Supervivientes' y de 'LIDLT' le hacen falta algunas confirmaciones para que este cambio de vida sea una realidad. "Estoy esperando a que me digan algo del colegio al que lo quiero llevar porque de momento no hay plazas", ha confirmado, pero no le importaría esperar porque le gusta ese centro y trabaja allí su tía. Estaríamos todos en familia", ha contando contestando a esta pregunta que tanto le han hecho con una respuesta definitiva.