Artùr Dainese se dio a conocer en España gracias a su paso por 'Supervivientes 2023', donde conquistó al público con su carácter competitivo y su personalidad. Dos años después de su paso por Honduras, el modelo y empresario ucraniano ha reconducido su vida en Ibiza, donde combina su faceta como trabajador en el sector del lujo con nuevos proyectos en televisión.

El exconcursante de 'Supervivientes 2023' emigró a Italia desde Ucrania cuando era adolescente, con apenas 16 años. Desde joven soñaba con ser modelo, y para alcanzar ese objetivo se sometió a intensas rutinas de entrenamiento físico y a una alimentación equilibrada, que ha sabido mantener en el tiempo. Ese esfuerzo físico pronto dio sus frutos y logró hacerse un hueco en el mundo de la moda, desfilando para marcas internacionales y trabajando como imagen de distintas firmas de alta costura.

Sin embargo, su carrera no se limitó a las pasarelas. Artùr Dainese entró en el mundo de la televisión participando en 'Temptation Island VIP', la versión italiana de 'La isla de las tentaciones', donde fue tentador y donde comenzó a tener una gran popularidad en redes sociales. Más tarde, aprovechando la fama que le había dado el reality, decidió fundar dos empresas: una de ropa y otra de complementos, ligadas a su pasión por la moda .

Apasionado de los deportes, especialmente a las actividades acuáticas y de nieve, practica surf, buceo, vela, snowboard, boxeo y parkour. Ese estilo de vida activo y aventurero lo convirtió en un perfil perfecto para realities de supervivencia, que buscan rostros capaces de resistir los desafíos físicos más extremos.

La vida de Artùr Dainese tras 'Supervivientes'

En 2023, el ucraniano fue seleccionado como concursante de 'Supervivientes', un salto internacional que lo dio a conocer a la audiencia española. Su paso por los Cayos Cochinos fue intenso: logró llegar a la fase final del concurso, quedando en quinta posición.

Durante el reality, Artùr Dainese mostró no solo fortaleza física, sino también su lado más humano. Confesó a sus compañeros algunos de los episodios más difíciles de su vida personal: la desaparición de su padre cuando él era un niño, la crianza a cargo de su abuela y la enfermedad de su madre. También habló con emoción de la guerra en Ucrania y de cómo había vivido los primeros días del conflicto, un recuerdo marcado por la preocupación por su familia. En el concurso destacó además su relación de amistad con Raquel Arias, con quien compartió numerosos momentos en la isla y con quien posteriormente se reencontraría en Ibiza.

Su nueva vida en Ibiza y proyectos actuales

Tras 'Supervivientes', Artùr Dainese decidió quedarse a vivir en España. Se estableció en Ibiza, donde ha encontrado un lugar en el que combina trabajo y un estilo de vida adaptado a sus necesidades. En la isla balear, Artùr Dainese se ha reinventado profesionalmente y actualmente trabaja como "Luxury Concierge Service", un sector dedicado a ofrecer experiencias exclusivas a clientes de alto nivel, desde viajes privados hasta acceso a eventos únicos dentro del sector del lujo.

En paralelo, retomó con fuerza su cuidado físico tras los meses de desgaste en Honduras, asistiendo a diario al gimnasio y mostrándose muy activo en redes sociales, donde presume de su buena forma física y de su día a día en la isla pitiusa. También, es un amante de una vida nocturna de Ibiza y de su vibrante círculo social, asistiendo a sus discotecas más famosas y disfrutando de paseos en barco rodeando la isla.

Su carrera en televisión tampoco se ha detenido. Ha sido confirmado como concursante de 'La isla de los famosos' en Italia, un formato de supervivencia en el que vuelve a poner a prueba su resistencia y carisma frente a la audiencia italiana. Este regreso a la televisión confirma que su paso por 'Supervivientes' no fue un episodio aislado de su vida, sino el inicio de una nueva etapa profesional ligada a los realities.