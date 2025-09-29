Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 20:39h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha hablado abiertamente de su ruptura

Mario González se despide de Claudia Martínez y emite un comunicado tras su ruptura

Compartir







Tras salir a la luz las imágenes de Claudia Martínez besando a un chico en una fiesta Bresh, Mario González ha emitido un comunicado confirmando su ruptura y pidiendo respeto "sobre todo" para ella. En sus líneas, el empresario sigue definiendo a la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' como el amor de su vida y expresa su pesar por "no haber podido construir" la relación que soñaban; y la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le ha respondido con una carta abierta.

"Siempre tendrás un hueco en mi corazón y siempre estaré aquí para cuando lo necesites, a pesar de todo a pesar de todos. Siento con todo mi alma no haber podido construir todo eso que soñábamos construir juntos. Ahora solo me queda desearte que seas la persona más feliz del mundo, y puedas conseguir todo eso que siempre has soñado, y que no has podido a mi lado", escribe el ex de Laura Casabela en su comunicado.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez deslumbra en la boda de Rocío Camacho sin Mario González: precio y firma de su look

El de la influencer ha ido en la misma línea al lamentar lo que pudo llegar a haber sido y finalmente no es, pero también subraya que cree que lo mejor es desligarse de esta relación: "El amor más puro, bonito y real que he sentido jamás. Pero la vida a veces es así. No vale solo con amar. Y por eso te dejo marchar, aunque hacerlo me parta el corazón en mil pedazos. Te dejo ir para que puedas ser feliz y recuperes esa luz que tanto me enamoró. La misma luz que se fue apagando por querernos demasiado pero no saber hacerlo bien".

"Eres y siempre serás la persona más especial que he conocido, Mario. Y te mereces encontrar a alguien que sea capaz de darte lo que yo no he podido. Te juro que lo intenté con todas mis fuerzas. En otra vida quizá. Gracias de corazón por todos y cada uno de los momentos a tu lado, porque no he podido ser más feliz, creo que mi cara lo decía todo", ha comentado Claudia junto a una foto en la que aparecen sonrientes en mitad de una playa cuando todavía eran pareja.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En su texto, no solo le halaga, sino que también le recalca que intentó que su relación saliera hacia adelante y hace autocrítica por no haber conseguido que lo suyo siguiera y que llegase a lo que habían soñado, que era formar una familia juntos. En sus stories, ha escrito varias líneas más en las que reitera lo dicho en su carta abierta: "Me duele en el alma estar subiendo esto y más de esta forma, pero me he equivocado mucho y lo sé. Y lo siento de corazón, ojalá que los dos años y medio de recuerdos bonitos no se borren por ello".