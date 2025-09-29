Silvia Herreros 29 SEP 2025 - 09:29h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' rompe su silencio y se despide de Claudia Martínez

La exconcursante de 'Supervivientes' confirma su ruptura tras semanas de rumores: "Nos hemos querido un montón"

Compartir







Mario González emite un comunicado tras su ruptura con Claudia Martínez. Aunque era la exconcursante de 'Supervivientes' la que, tras semanas de rumores e indicios, se animaba a hacer pública la noticia y confirmar lo que en redes sociales parecía ser un secreto a voces; el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha estado guardando silencio hasta ahora.

A través de sus redes sociales, el novio de la influencer ha querido despedirse de ella a través de una bonita carta con la que dice adiós y pone fin a su historia de amor, que comenzó hace dos años y medios tras el paso de ambos por 'LIDLT 5' con sus entonces respectivas parejas, Laura Casabela y Javi Redondo.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez deslumbra en la boda de Rocío Camacho sin Mario González: precio y firma de su look

Sus palabras llegan curiosamente tras salir a la luz un vídeo de la extronista de 'Mujeres y Viceversa' besándose con otro hombre. Mera coincidencia, o tal vez motivado por el revuelo que estas imágenes publicadas por el periodista e influencer Javi de Hoyos han generado, Mario González ha decidido pronunciarse sobre su ruptura con Claudia Martínez por primera vez.

PUEDE INTERESARTE Mario González rompe su silencio tras dejar de seguir en Instagram a Claudia Martínez

"Por favor, desde aquí os pido el mayor de los respetos, sobre todo para Claudia. Me están llegando un montón de mensajes, Claudia es una persona increíble y se merece todo lo bueno que pueda pasar. Ella y yo lo dejamos hace un tiempo, lo que pasa que creo que ninguno de los dos se atrevía a hacerlo público", escribe a través de sus historias de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Estas palabras, tras las que ha vuelto a "suplicar" respeto hacia todas las partes, llegan tras la publicación de un precioso post en el que compartido una serie de fotografías y recuerdos de estos dos años y medio que ha vivido con la que, a día de hoy, continúa considerando el "amor de su vida".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con el corazón roto, Mario se arma de valor para hablar sobre el fin de su relación con Claudia, un momento que "nunca pensé que llegaría" y que, tras producirse, ha tardado bastante tiempo en admitir que era real.

Siento en el alma no haber podido construir juntos todo lo que soñábamos

"No me lo quería creer, pero es el momento de despedirse y cerrar este capítulo de mi vida, este capítulo que me ha enseñado tanto y que ha sido tan bonito", dice sincero. "Solo tengo palabras de agradecimiento y me quedo con todos esos momentos en los que he sido la persona más feliz del mundo", continúa.

El madrileño dice adiós a Claudia quien, según él, "siempre" tendrá "un hueco" en su "corazón". "Siempre estaré aquí para cuando lo necesites, a pesar de todo, a pesar de todos", asegura.

"Siento con todo mi alma no haber podido construir todo eso que soñábamos construir juntos. Ahora solo me queda desearte que seas la persona más feliz del mundo, y puedas conseguir todo eso que siempre has soñado, y que no has podido a mi lado. Hasta pronto amor de mi vida, Claudia".

A estas últimas palabras, la propia Claudia no ha dudado en contestar con un: "Yo también lo siento mucho. Gracias por estos dos años y medio, te querré siempre".