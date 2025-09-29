Silvia Herreros 29 SEP 2025 - 10:42h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha ingresado con un cuadro sintomático de vómitos, pérdida de conocimiento y desmayos

Danna Ponce anuncia que está embarazada de su tercer hijo: "Nuestros planes eran totalmente distintos"

Compartir







Danna Ponce preocupa tras ingresar de urgencia en el hospital. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso', que se encuentra embarazada de su tercer hijo, el segundo en común con Xavi Cortés, ha ingresado con un cuadro sintomático de "vómitos cada dos minutos", "pérdidas de conocimiento" y "pequeños desmayos".

Una fotografía en la que se la puede ver en urgencias con un gotero y una vía intravenosa en el brazo, ha hecho saltar todas las alarmas.

Tal y como ella misma ha explicado, todo ocurrió después celebrar su 31º cumpleaños y de descubrir el sexo del bebé que espera a través de un gender reveal que aún no ha podido editar por motivos evidentes.

"El sábado por la mañana me levanté encontrándome fatal, vomitando cada dos minutos, fueron pasando las horas y a la tarde empecé como a tener pérdidas de conocimiento, pequeños desmayos", explica mientras cuenta que "acabé en el hospital totalmente deshidratada".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Os prometo que hacía tiempo que no me encontraba tan tan mal. Aún con la medicación que me ponen sigo vomitando cada sorbo de agua que intento tomar", ha dicho desesperada.

Esta situación ha despertado mucha incertidumbre entre sus seguidores, que preocupados por su salud y la de su bebé, no han dudado en preguntar a Daniela - su verdadero nombre - por el estado de ambos. Como si de una "broma de mal gusto se tratara", tras recibir ser estabilizada y llegar a su casa, Danna ha tenido que regresar "al hospital de urgencias con Máximo", su primer hijo en común con Xavi Cortés.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La influencer asegura que su ausencia en redes ha provocado que su bandeja de mensajes esté a punto de "explotar". Por este motivo, y por el respeto y cariño que siente hacia su comunidad, ha considerado oportuno actualizar tanto su situación como la de su hijo.

"Acabamos de llegar a casa del hospital. Me han hecho una eco y está todo bien", asegura en referencia a sí misma y al bebé que espera. Respecto a su segundogénito, la valenciana no ha querido dar demasiados detalles, aunque ha explicado que "le han hecho algunas pruebas para descartar algunas cosas" y que está "bien".

Además, tanto ella como su hijo (que en unos días cumplirá dos años), han recibido un diagnóstico que no ha querido hacer público y han sido puestos en tratamiento. "Nos han dado medicación a los dos", ha dicho tras explicar que los médicos les han recomendado "estar tranquilitos en casa".