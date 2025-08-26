Equipo Outdoor 26 AGO 2025 - 08:01h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' comparte el emotivo momento en que su novio descubre que será padre por segunda vez

Danna Ponce anuncia va a recorrer el mundo en autocaravana con su familia: "No tenemos fecha de vuelta"

Danna Ponce ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una noticia que marcará un antes y un después en su vida: la exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' está embarazada de su tercer hijo, el segundo en común con su pareja, Xavi Cortés. Aunque la noticia ya causó muchos mensajes positivos, lo que más ha emocionado ha sido el vídeo en el que la creadora de contenido enseña la reacción de su novio al descubrirlo.

La pareja, que está recorriendo varios países en autocaravana con sus hijos, ha compartido con sus fans uno de los momentos más cercanos y significativos de su relación. La youtuber ha querido comunicar la noticia de una especial, íntima y llena de cariño. Danna le dijo a Xavi que se cubriera los ojos mientras el pequeño Máximo, su hijo menor, se acercaba con la prueba de embarazo en la mano. Apenas el tatuador abrió los ojos y observó el test positivo, la emoción lo inundó por completo y se puso a llorar.

Danna Ponce no solo ha publicado el vídeo de la reacción de Xavi Cortés al descubrir que será papá nuevamente, sino que también lo ha acompañado con unas palabras que han conmovido a sus seguidores. "Así le contamos a papá que venía otro bebé", ha escrito la influencer, revelando cuánto le emociona recordar ese momento tan especial para la familia.

La creadora de contenido ha explicado que al ver las imágenes siente lo mismo que cuando descubrió el positivo: una mezcla de miedo, dudas, ilusión y un sinfín de emociones. "Es increíble como nos ha cambiado la vida desde que nos conocemos, todo lo que tenía preparado el destino para nosotros", ha añadido, dejando claro que, aunque inesperado, este embarazo llega cargado de amor y esperanza.

Con este tercer embarazo, Danna y Xavi suman un nuevo episodio a una historia de amor que sigue sorprendiendo a todos sus seguidores. Entre trayectos en camper, proyectos juntos y unos fieles seguidores que apoyan cada instante de su vida diaria, la pareja se prepara para recibir al tercer bebé con la misma felicidad y conexión que mostraron en ese abrazo que ha emocionado a todos en las redes sociales.