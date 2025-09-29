Silvia Herreros 29 SEP 2025 - 15:58h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' comparte la original gender reveal que ha preparado para descubrir el sexo de su bebé

Danna Ponce, embarazada de su tercer hijo, preocupa tras ingresar de urgencia en el hospital

Compartir







Danna Ponce comparte el sexo del bebé que espera tras su paso por el hospital. La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' se encuentra embarazada de su tercer hijo, el segundo en común con Xavi Cortés, su actual pareja. Un bebé cuyo sexo biológico ha dado a conocer tras el gran susto que ha tenido este fin de semana y por el que ha acabado en urgencias hasta en dos ocasiones.

La influencer, que acaba de soplar las velas de su 31º cumpleaños, se veía obligada a acudir al hospital tras pasarse todo el día vomitando y después de sufrir varias pérdidas de conocimiento. Tras ser puesta en tratamiento y ser mandada a casa, la valenciana regresaba al hospital, esta vez por un problema de salud relacionado con su hijo Máximo. Debido a lo mal que se encontraba, Danna no ha podido hacer este anuncio a su debido tiempo. Tras recuperarse y después de haber sacado las fuerzas necesarias para editar el vídeo, por fin ha compartido la noticia con sus seguidores.

Daniela Lagartija - como se hace llamar en redes la creadora de contenido - había preparado horas antes con su pareja y sus dos hijos un precioso e íntimo gender reveal para conocer si el bebé que está en camino será un niño o una niña.

Junto a la madre de la influencer, que ha sido la primera en descubrirlo y la encargada de 'guardar' el secreto hasta el último momento, Danna Ponce ha descubierto el sexo de su tercer hijo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Mía, la primogénita de la valenciana, ha jugado también un papel muy especial en esta particular revelación de género, que ha tenido lugar en un parque, con una sábana extendida y con dos ramos de flores (uno en el que predominaban las flores rosas y otro en el que lo hacían las azules), la que durante un tiempo habitara el pisito de 'Solos'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Mientras la nonna grababa, Danna y Xavi esperaban impacientes con los ojos vendados a que la niña, que ya tiene ocho años, les hiciese entrega del ramo.

Tras descubrir el secreto, la pareja, no ha podido evitar dar saltos de alegría. En apenas unos minutos, su publicación se ha llenado de mensajes de felicitación a la pareja, que en unos meses dará la bienvenida a una niña cuyo nombre aún se desconoce.