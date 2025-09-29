Lidia González 29 SEP 2025 - 15:00h.

La influencer explica lo que hizo cuando descubrió que el futbolista que quería quedar con ella estaba casado

Fati Vázquez confiesa si volvería a quedar con Lamine Yamal sabiendo lo que ha ocurrido

Compartir







Fati Vázquez ha estado en boca de todos por la polémica que se ha generado a su alrededor respecto a su relación con Lamine Yamal, pero este no sería el único conocido con el que habría estado hablando. La influencer llega al programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity para desvelar que ha mantenido conversaciones con otro famoso futbolista. ¡No te lo pierdas!

Al estar dentro del mundo de las redes, no es extraño que a la influencer le hablen “muchos” futbolistas, pero hubo uno en concreto con el que comenzó a entablar una conversación con intención de dar un paso más allá. “Quería verme”, asegura la creadora de contenido. Sin embargo, la sorpresa le dio de lleno a Fati cuando descubrió el estado civil del deportista: “Lo pero es que estaba casado”.

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez opina duramente sobre la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

“Al principio, no lo sabía”, comienza explicando la creadora de contenido. Fati, que ha contado toda la verdad sobre su relación con Lamine Yamal, desvela la reacción inmediata que tuvo al enterarse del estado civil del futbolista con el que estaba hablando. Además, la creadora de contenido da un paso hacia delante y desvela las iniciales de este deportista.

Programa completo: Fati Vázquez habla de su relación con un famoso cantante

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez confiesa si quería una relación seria con Lamine Yamal

Tantos años en el panorama han hecho que Fati Vázquez se haya codeado con gente conocida y que, incluso, haya tenido algún tipo de romance. Después de contar toda la verdad sobre su idilio con Lamine Yamal y las conversaciones que ha mantenido con otro futbolista, la creadora de contenido habla de su relación con un famoso cantante. La influencer cuenta todos los detalles y deja a los colaboradores sin palabras.

Fati Vázquez llega pisando fuerte al programa de ‘En todas las salsas’ para dar la entrevista más esperada y contar, por fin, toda la verdad sobre su relación con Lamine Yamal. Desde cómo se conocieron al mensaje que le envió para despedirse de él, la creadora de contenido lo cuenta todo. Además, opina tajantemente sobre el romance del futbolista con Nicki Nicole. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!