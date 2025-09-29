Lidia González 29 SEP 2025 - 11:30h.

La influencer explica cómo es el futbolista en distancias cortas

Fati Vázquez aclara si quería tener una relación seria con Lamine Yamal

Compartir







Fati Vázquez ha sido una de las grandes protagonistas del verano después de que se destapase su romance con Lamine Yamal y ha llegado el momento de romper su silencio, en el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity. La influencer se ha sincerado como nunca para hablar de esta relación y ha confesado si volvería a quedar con el futbolista sabiendo toda la polémica que se iba a generar a su alrededor. Muy honesta y sin pelos en la lengua, contesta tajantemente. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Ahora que sabe las consecuencias públicas que ha tenido y la avalancha de críticas que ha recibido, la creadora de contenido podría haber cambiado de opinión y explica si se arrepiente de haber estado con el deportista. Fati desvela si volvería a ver al futbolista después de todo lo que ha ocurrido: “He aprendido algo de la experiencia que he tenido”.

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez opina sobre las polémicas de Lamine Yamal

“Yo estuve genial esos días, estuve a gusto”, se sincera la creadora de contenido. La influencer ha contado todos los detalles sobre su relación con Lamine Yamal y explica cómo fue su experiencia junto al futbolista del F.C. Barcelona.

Programa completo: Fati Vázquez desvela cómo es Lamine Yamal en distancias cortas

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez enseña el último mensaje que le escribió a Lamine Yamal

Fati Vázquez ha podido pasar mucho tiempo con Lamine Yamal y ha tenido muchas conversaciones con él, por lo que conoce cómo es el futbolista en distancias cortas de primera mano. La influencer desvela la faceta más personal del deportista y explica cómo eran sus charlas con él. “Está muy centrado y piensa que la familia está por delante de todo, tiene un nivel de madurez…”, asegura tajantemente la gallega.

Fati Vázquez ha decidido sentarse en el plató de ‘En todas las salsas’ para dar su entrevista más esperada y contarlo todo sobre su relación con Lamine Yamal. La creadora de contenido no se corta a la hora de explicar si quería mantener un noviazgo serio con el deportista, cómo se conocieron o lo que opina realmente sobre su nueva relación con Nicki Nicole. ¡No te pierdas nada de lo que ha dicho en Mediaset nfinity!