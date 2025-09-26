Natalia Sette 26 SEP 2025 - 15:33h.

Fati Vázquez abre su conversación con Lamine Yamal para mostrar el mensaje de despedida y descubre que ya no la tiene bloqueada

Fati Vázquez destapa que Lamine Yamal ha estado con otra famosa

Ocho meses hablando y una escapada romántica fue lo que vivió Fati Vázquez con Lamine Yamal. Tras toda la polémica surgida después de que su relación se hiciera pública a través de una famosa revista, Fati se sienta en un plató a contar todo lo que vivió con el futbolista . Con el escándalo mediático y ambos en el punto de mira, la influencer le escribió un mensaje de despedida a Lamine que ahora enseña. Además, y para sorpresa de todos, descubre en directo que la ha desbloqueado.

Después de opinar abiertamente sobre la relación de Lamine con Nicki Nicole , Fati Vázquez saca a relucir el último mensaje que intercambió con el joven cuando toda la polémica estalló. “El tiene algún tipo de teoría de que fui yo quien lo filtré”, comienza explicando Fati. Fue por este preciso motivo, por el que la youtuber decidió escribirle para explicarle que no había sido ella y despedirse de buenas formas de él. “Encima le pido yo perdón”, admite molesta recordando el mensaje.

La influencer no solo cuenta la respuesta del futbolista, sino que sorprende a todos en plató al darse cuenta de que la ha desbloqueado. Tras esta última conversación, la influencer descubrió que Lamine la había bloqueado porque le desapareció su foto de perfil. “No me salía la foto y ahora sí me sale”, anuncia incrédula en pleno directo. “¿Te ha desbloqueado?”, exclama Pedro Jota. Fati se queda estupefacta al entrar al chat del futbolista y ver su foto.

Fati Vázquez desvela cuál es la foto de perfil de Lamine Yamal

Con la sorpresa plasmada en su cara, Fati le enseña a los colaboradores que Lamine Yamal la ha desbloqueado. “Nicki te va a dedicar unas barras", asegura Alba Carrizo al ver que efectivamente Fati ya no está bloqueada para Lamine. Between my Clothes, coge el teléfono y desvela cuál es la foto de perfil del futbolista. “Muy cute”, reconoce. Y es que el joven muestra feliz a su nueva pareja, Nicki Nicole, en su foto de perfil.

Fati Vázquez no se corta ni un pelo al hablar de su fugaz relación con el futbolistas del FC Barcelona. La youtuber explica desde el prinicpio cómo surgió su romance con Lamine Yamal y se defiende del aluvión de críticas que recibió cuando todo salió a la luz ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al programa completo!