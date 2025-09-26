Lidia González 26 SEP 2025 - 18:30h.

La influencer asegura que conoce al entorno del futbolista y que le hacen un “flaco favor” al aconsejarle

Fati Vázquez aclara si quería tener una relación seria con Lamine Yamal

Fati Vázquez ha dado el paso de romper su silencio para contar toda la verdad sobre su relación con Lamine Yamal, en exclusiva para el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity. La influencer también se ha mojado y ha opinado sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto el futbolista. Bajo la atenta mirada de los colaboradores del videopodcast, la creadora de contenido se sincera tras haber tenido un vínculo cercano con el deportista. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

“No está nada bien asesorado”, asegura de manera contundente la gallega. Fati ha podido estar dentro de su entorno, tiene muy claro lo que piensa: “Flaco favor le hacen aconsejándole como le aconsejan y haciendo las cosas que hace”. Después de desvelar todos los detalles sobre su relación con el futbolista, la creadora de contenido se muestra muy contundente: “No me parece normal teniendo la edad que tiene”.

Cansada de que las críticas solo vayan en su dirección desde que salieran sus imágenes juntos, la influencer habla sobre el hecho de cuidar su imagen: “Meter a 10 chicas en un barco en Ibiza cuando sabes que va a haber paparazis…”. Fati vuelve a reclamar que los comentarios negativos sobre su idilio no le hayan afectado al deportista: “Si se juzga a una persona, que se juzgue a la otra por igual”.

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección en el panorama nacional en muy poco tiempo y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han debatido si todo esto ha podido afectar a su forma de ser. Pedro Jota ha podido saber de primera mano si el futbolista ha dejado de ser humilde y no duda en contarlo todo: “Me consta…”.

Fati Vázquez llega, por primera vez, al plató de ‘En todas las salsas’ después de haber estado envuelta en una gran controversia durante este verano debido a su relación con Lamine Yamal. Después de que todo el revuelo se haya calmado, la influencer ha querido contar toda su verdad y defenderse de las críticas que ha recibido. Además, la creadora de contenido no pierde la oportunidad de opinar de la nueva relación del futbolista con Nicki Nicole. ¡No te lo pierdas!