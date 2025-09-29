Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 21:15h.

La integrante de 'Los Gipsy Kings' ha anunciado que tiene que cancelar su boda con Juan Antonio Silva por la hospitalización de un familiar

Graciela Jiménez, integrante de 'Los Gipsy Kings', ha anunciado que se ha visto obligada a cancelar su boda con Juan Antonio Silva debido a la hospitalización de un familiar. Lo ha explicado en un comunicado en vídeo que ha difundido en su perfil de Instagram para avisar a sus fans de que finalmente no podrá darle el 'sí, quiero' a su novio esta semana como estaba previsto.

Fue su madre, Marisol Vargas, la que hace semanas contó en un directo que Graciela iba a casarse en los primeros días de octubre, por lo que los seguidores de los Jiménez Vargas sabían que la boda iba a ser esta semana. Para que no se preocupen ni especulen sobre el motivo de la cancelación, la hermana de La Rebe ha optado por hacer un vídeo en el que se sincera con ellos.

"Como sabéis, esta semana era la semana de mi boda, pero por el momento tendremos que esperar... Yo tengo muchas ganas de casarme y con Juan está todo bien, todo estupendo", ha comenzado diciendo la influencer, para dejar claro que su boda no se ha cancelado por un problema en la relación con su novio, al que conoció en Sevilla y con el que formalizó su relación con un 'pedido' en la primavera de este año.

"A veces pasan cosas que una no quiere que pasen y pasan y en este caso tendremos que esperar porque un familiar nuestro está malito en el hospital y ya sabéis que en mi familia estas cosas las respetamos mucho, cuando alguien está en el hospital nos volcamos al 100%", ha explicado la hermana de Susi Jiménez, que ha añadido que confía en que ese familiar se recupere y puedan celebrar su boda tan pronto como sea posible.

"Dejamos todo en manos de Dios y espero prontito daros buenas noticias y poder compartir con vosotras ese día tan especial para mí y para Juan, un besito y os quiero", han sido las últimas palabras que ha pronunciado la hija de Dani Jiménez y Marisol Vargas en su comunicado en vídeo, que ha acompañado con un story muy significativo, en el que reafirma su confianza en que todo salga bien: "Todo estará bien, Dios tiene el control".

Sus seguidores se han volcado con ella y han llenado la zona de comentarios de su publicación de mensajes de apoyo: "Mucha fuerza, bonita", "Mucho ánimo, ojalá se recupere", "Lo bueno se hace esperar, qué bonito que tengáis ese detalle de esperar", "Ten paciencia, pronto será tu día y estarás con tu marido".