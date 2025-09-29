Silvia Herreros 29 SEP 2025 - 13:48h.

El exconcursante de 'GH VIP' ha sido escogido para componer y cantar el himno de un equipo de fútbol nacional

Luitingo, ilusionado con su nuevo proyecto profesional: "Currando a tope"

Compartir







Luitingo cumple un sueño profesional tras haber sido escogido como compositor y cantante del nuevo himno de un equipo de fútbol sevillano. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP', es fan del Real Betis Balompié desde que nació, sin embargo, no ha podido resistirse a la oferta que le han hecho desde un pequeño club de 3ª andaluza, el noveno nivel de competición de la Liga Española de Fútbol.

El exnovio de Jessica Bueno adelantaba esta "ilusionante" y feliz noticia a sus seguidores hace solo unos días. Con la guitarra en la mano y frente a su ordenador portátil, el artista celebraba el "proyecto" que acababa de firmar.

Después de unas intensas jornadas de trabajo, el cantante ha anunciado que ha sido escogido para componer el nuevo himno del C.D Almensilla, equipo de fútbol de una pequeña localidad sevillana cercana a Coria del Río en la que estuvo viviendo unos años.

Además de compartir con sus seguidores la letra de su nueva canción, José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante de Triana - , se ha animado a cantar algunos versos. Y aunque ha recibido el aplauso y la enhorabuena de sus incondicionales, algunos le han acusado de haber recurrido a un programa de Inteligencia Artificial para componer y terminar esta canción en tiempo récord.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"¿IA tal vez?", le pregunta un internauta. Ante esta incriminación, Luitingo no ha dudado en responder con el sentido del humor que tanto le caracteriza. "Ojalá picha… ¡¡me hubiese ahorrado tela de horas!!", ha dicho negando haber usado ChatGpt u otro software para agilizar el proceso.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así es la letra del nuevo himno del C.D Almensilla que ha compuesto Luitingo

En el Aljarafe nace una ilusión / Almensilla late con pasión y honor / Existimos desde el año 32 / Azul grana viste nuestra equipación.

Un escudo lleno de amor y humildad / La gente del pueblo no te dejara /La afición por siempre te acompañará / Bendito este himno que te hará cantar

Estribillo: Es mi equipo / Club deportivo Almensilla / No me rindo / A donde tu vayas todos te seguimos / Es mi equipo

En el Aljarafe nace una ilusión / En cada partido rompe la emoción / No es un club cualquiera es la tradición / De que nuestra gente / Grite gol, grite gol…

Es mi equipo / Club deportivo Almensilla / No me rindo / A donde tu vayas todos te seguimos / Es mi equipo

Eres la gloria y serás eterno, Club Deportivo Almensilla: TE QUIERO.