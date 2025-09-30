Silvia Herreros 30 SEP 2025 - 10:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' actualiza el estado de salud de su progenitor, enfermo de cáncer

El cirujano Diego González Rivas operará el tumor 'inoperable' del padre de Beatriz Trapote

El padre de Beatriz Trapote ha sido hospitalizado. El suegro de Víctor Janeiro, que tenía una cirugía programada con el doctor Diego González Rivas, considerado como el mejor cirujano del mundo, ha sufrido una complicación que le ha hecho ingresar en el hospital. Debido a la misma, la operación del padre de la exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que suspenderse.

Eugenio Trapote fue diagnosticado hace meses con un tumor en el pulmón bastante grande e inoperable. Tras romperse y hablar del delicado diagnóstico de su progenitor, los 'Trapotistas' - seguidores de Beatriz Trapote - recomendaron a la periodista ponerse en contacto con "el cirujano de las operaciones imposibles", quien tras evaluar su caso, había programado una cirugía que estaba prevista para la próxima semana.

Tal y como la mujer del ganador de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' ha confesado, el abuelo de Víctor, Oliver y Brenda - los tres hijos que ha tenido fruto de su matrimonio con el hermano de Jesulín de Ubrique -, "está ingresado" en estos momentos.

"Entró por una neumonía y se está complicando. Le han visto una bacteria, el campylobacter. He estado 'bicheando' un poco y es una bacteria que podemos tenerla todos, pero claro, en personas inmunodeprimidas puede causar... un mal trago", ha dicho a sus seguidores, a los que ha explicado que Eugenio ha vuelto a ser hospitalizado pero que ya ha sido puesto en tratamiento antibiótico y que se encuentra en observación.

"Tenía el preoperatorio el día 3 y le operaban el día 6, pero claro, al estar ingresado y al tener esta bacteria..., se ha pospuesto la operación. Pero con ganas, con ganas de que llegue el día", explica.

Trapote ha tenido la oportunidad de hablar con el doctor González Rivas, quien a pesar de encontrarse en estos momentos trabajando con su fundación y su unidad móvil desde Kono, Sierra Leona, ha mandado a la influencer un mensaje bastante tranquilizador y esperanzador.

"Le he dado el pronóstico y último diagnóstico de mi padre y ha tardado nada en contestarme y en ponerse en contacto conmigo y en decirme que, 'aunque haya una bacteria hay que operar, vamos a darle un poquito más de tiempo, pero hay que operar'", cuenta mientras parafrasea a esta eminencia de la medicina.

"Porque muchas veces son los propios tumores los que crean esas infecciones, entonces, hay que quitar el tumor sea como sea. Son casos muy complejos", dice mientras explica que aunque el doctor tenga una fundación y trabaje de manera altruista en los países más necesitados, en España "es una operación que no la cubre la Seguridad Social, es por lo privado".

A pesar de esta complicación que ha retrasado la operación y sin nueva fecha en el calendario, Beatriz Trapote se ha mostrado muy optimista. "Si Dios quiere", su padre será operado "en breve". Una operación complicada ante la que en casa no tienen miedo, pues confían plenamente en la revolucionaria técnica uniportal del dr. González Rivas, con la que ha operado de manera exitosa a más de 10.000 pacientes en 136 países. "Sé que va a ser la salvación de la vida de mi padre", asegura la exconcursante de 'Supervivientes'.