Fiama Rodríguez aclara si ha habido cambios en su relación con Marcello Falzerano por el embarazo

Fiama Rodríguez está compartiendo las últimas novedades sobre la avanzada etapa de su embarazo en la que se encuentra. Después de anunciar emocionada cómo se llamará su primer hijo junto a Marcello Falzerano, la canaria desvela todos los detalles sobre la elección del nombre. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, pasando unos días en Gran Canaria con su familia, actualiza sobre la espera de su bebé y desvela si seguirá la tradición italiana de poner un solo apellido a su hijo.

La creadora de contenido, desde que eligió cómo quería que fuera su parto , no ha dejado de estar en una época llena de importantes cambios y decisiones. Con el nombre de su futuro bebé ya sobre la mesa, Fiama se detiene a explicar la tradición italiana por la que tendrían que ponerle un solo apellido a su hijo. “En Italia lo normal es llevar un solo apellido y que sea del padre”, comienza desarrollando la influencer. A poco tiempo de la llegada de su bebé al mundo, la pareja debe dejar claro qué harán en relación a sus apellidos.

La canaria desvela la petición que tenía en el debate sobre los apellidos sobre la que no pensaba ceder: ya se decidieran por uno o dos apellidos para su hijo, el apellido de Fiama siempre tenía que estar presente. “En Italia ya puedes elegir si quieres que tenga los dos apellidos y el orden”, explica sobre cómo ha ido avanzando la tradición. Ante las distintas posibilidades, la canaria y el italiano no lo han tenido fácil para tomar la decisión. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, tras el esperado anuncio del nombre de su bebé, desvela también qué harán finalmente con sus apellidos. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Fiama Rodríguez muestra el estado de su barriga en el séptimo mes de embarazo

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ está rozando los últimos momentos de su embarazo. Cada vez más cerca de la llegada de su primer hijo junto a su marido, Marcello Falzerano, la influencer se pone frente a la cámara para mostrar a sus seguidores su estado físico. “Me despido ense�ñando mi barriguita”, añade Fiama antes de finalizar el nuevo capítulo de su canal, ‘Ya eras todo’. En el séptimo mes de embarazo, la influencer toca su ‘barriguita’ imaginando el día en el que conozca a su pequeño.

Fiama Rodríguez se sienta de nuevo frente a la cámara con el esperado anuncio del nombre de su primer hijo. Después de desvelar emocionada cómo se llamará su futuro bebé, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte las últimas novedades sobre la etapa final de su embarazo y confiesa la fecha del parto. Además de aclarar si seguirá o no la tradición de poner un solo apellido a los hijos en Italia, la canaria se somete a una ecografía 5D y muestra el rostro de su bebé. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!