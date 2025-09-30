Logo de telecincotelecinco
Hanan Alcalde, activista a bordo de la flotilla rumbo a Gaza, vive un simulacro de abordaje en plena conexión con ‘El tiempo justo’

Hanan, activista a bordo de la flotilla rumbo a Gaza, vive un simulacro de abordaje en plena conexión con ‘El tiempo justo’
Hanan Alcalde, embarcada en la Flotilla de la Libertad, en 'El tiempo justo'
Joaquín Prat daba paso en directo en ‘El tiempo justo’ a la activista Hanan Alcalde, embarcada en la Flotilla de la Libertad que transporta ayuda humanitaria con destino a Gaza.

Entre mareos por la mala mar y un simulacro de abordaje interrumpiendo la entrevista, Hanan relataba la tensión a bordo: “Sospechamos que la intervención puede ser esta noche, porque ya estaríamos entrando en aguas de Gaza”.

Simulacro de abordaje en plena conexión

Un simulacro de abordaje en plena entrevista
Un simulacro de abordaje en plena entrevistatelecinco.es

Mientras hablaba en directo, Alcalde explicaba que la tripulación realizaba un ensayo de intercepción: chalecos, botes de emergencia, primeros auxilios… “Sabemos lo que ha pasado en otras ocasiones, que atacan diferentes partes del barco. Tenemos que ensayar cómo proteger la vida cuando caigan los artefactos”, señalaba.

La presión sobre sus familias

La activista, madre de seis hijos, también compartió cómo viven sus seres queridos la travesía: “Mi padre perdió la voz del susto, dice que si me pasa algo no quiere seguir viviendo. Mi madre, en cambio, tiene un buen presentimiento. Mi marido sufre mucho y los pequeños tienen miedo, porque en el colegio les dicen cosas terribles, que me van a meter en la cárcel”.

A pesar de las amenazas de intercepción y de la incertidumbre, Hanan insistió en la misión pacífica de la flotilla: “Vamos sin armas, no podemos enfrentarnos a una superpotencia militar. Si nos detienen, será un secuestro. Confiamos en la justicia y en la movilización de las calles”. Y antes de despedirse, lanzó un último mensaje: “Por favor, no paréis de hablar del genocidio”.

