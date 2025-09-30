Equipo mtmad 30 SEP 2025 - 19:24h.

Compartir







Melyssa Pinto sigue dando pasos en su relación con Mario Casas, como bien hemos podido saber gracias al programa de 'En todas las salsas' emitido en Mtmad. Y es que todo parece indicar que la influencer y exconcursante de varios realities en Telecinco quiere que el famoso actor conozca a sus padres, lo que supondría que la relación entre ambos vaya cogiendo cada vez más forma. Lo que está claro es que este paso generará todo tipo de reacciones, ya no solo fuera de la relación, sino dentro de ella.

"Melyssa tiene un viaje pendiente a la Costa Brava porque quiere que Mario conozca a sus padres", han sido las palabras que hemos podido escuchar desde 'En todas las salsas', programa que abarca todo tipo de salseos en Mtmad. Eso se traduce en una cosa: los padres de Mario Casas todavía no conocen a la joven televisiva, algo que parece que se va a romper en muy poquito.

La relación que ambos mantienen lo hacen desde la máxima discreción, sin hacerlo oficial hasta el momento y esquivando todas las preguntas sobre el tema en presentaciones y eventos. Cabe recordar que Melyssa Pinto lo pasó muy mal con Tom Brusse y ahora ha recobrado de nuevo la ilusión. Una ilusión que crece cada vez más conforme nuevas informaciones salen al respecto.

No obstante, más de una foto de Melyssa Pinto en redes sociales ha generado todo tipo de comentarios y opiniones sobre si se encuentra con Mario Casas en alguna de ellas. Pequeños detalles que nos dan un aperitivo de lo que dentro de poco se podría hacer, quizás, oficial.

Por otro lado, es muy problable que Mario Casas adquiera en un corto-medio plazo una nueva vivienda en Madrid, lo que podría provocar que Melyssa Pinto dejase su piso en la capital para irse a vivir con el actor. Esto supondría ya un paso definitivo y clave en su relación, pero hasta entonces, habrá que esperar para saberlo.