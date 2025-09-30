Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 19:40h.

Compartir







Patricia Pardo se ha sincerado acerca de los inicios de su historia de amor con Christian Gálvez, su actual marido y padre de su tercer hijo. Lo ha hecho en una entrevista en el podcast de Álex Fidalgo, donde ha explicado que ni su pareja ni ella imaginaron suscitar tanta atención de los medios de comunicación y ha revelado que se descubrió su "tonteo" tan pronto que encontraron paparazzi siguiéndoles en su primer paseo por la calle.

En ese primer paseo, la presentadora de 'Vamos a ver' ha recordado que se encontraba muy incómoda porque era la primera vez que tenía una cita con la presencia de fotógrafos capturando todos sus movimientos y que agradeció que eran tiempos postpandémicos y que todavía se llevaba mascarilla para poder ocultar así un poco su incomodidad.

PUEDE INTERESARTE Patricia Pardo aclara si va a tener más hijos con Christian Gálvez y habla de la clave del éxito de su relación

Cuando se publicaron esas imágenes, la amiga de Ana Rosa Quintana ha rememorado que Jorge Javier Vázquez le pidió que fuera más natural, pero ella ha explicado en el podcast 'Lo que tú digas' que no era capaz de serlo porque la situación en sí misma no era natural: "Me decía Jorge: 'Tienes que ser más natural'; y yo le decía: 'Pero, ¿cómo voy a ser natural si es la primera vez que ando por la calle con este señor?'".

"Era de verdad el primer paseo que dábamos", ha subrayado la periodista gallega, que recuerda como muy complicados los orígenes de su relación con el presentador debido a la presión mediática que sufrían, ya que tenían a una nube de fotógrafos haciéndoles fotos en su día a día, incluso cuando ella iba conduciendo, algo que no llevó bien porque no se considera una gran conductora y se ponía nerviosa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una de las razones por la que ambos han optado por presumir de su amor en las redes sociales y llegar a ser "empalagosos" es porque están convencidos de que si hablan tanto de su relación públicamente disminuye la atención de los medios sobre su historia de amor, que ha aclarado que comenzó el 9 de febrero de 2022 cuando ambos estaban ya separados, pese a que se haya dicho lo contrario y se haya especulado mucho acerca de cuándo empezó exactamente su relación.