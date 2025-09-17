Ana Carrillo 17 SEP 2025 - 10:00h.

La presentadora de 'Vamos a ver' ha revelado si quiere tener más hijos con su marido y cuál es la clave del éxito de su relación

Patricia Pardo y Christian Gálvez dieron la bienvenida a Luca, su primer hijo en común, en diciembre de 2023. El bebé llegó para completar que la familia que habían formado el comunicador y la presentadora de 'Vamos a ver', que aportaba dos hijas, Aurora y Sofía, al matrimonio. En una entrevista con 'Hola', la compañera de Ana Rosa Quintana ha revelado si tiene pensado tener más hijos junto a su marido.

La gallega ha dejado claro que le encanta el rol de padre de Christian Gálvez, que ha subrayado que acogió con los brazos abiertos a sus hijas, fruto de una relación anterior con el policía Francisco Márquez: "Siempre dice 'nuestras niñas'; para él son 'sus niñas'. Sabe que tienen a su papá y lo respeta por supuestísimo, pero las niñas le adoran y él es un padre estupendo de tres".

Aunque la periodista ha subrayado lo imprevisible que puede llegar a ser la vida, destacando que no se imaginaba que iba a tener un hijo en diciembre de 2023 tras haberse divorciado de su primer marido en diciembre de 2020, ha comentado que ahora mismo cree que no va a tener un cuarto hijo, al menos por el momento.

"Me gustaría tener doce hijos. Para mí lo más fascinante que te puede pasar en la vida es estar embarazada y dar a luz. Me encantan los niños, me encanta la crianza, pero es que me encanta estar embarazada, sentir una vida dentro de ti, no hay nada comparable, pero ahora tengo 42 años y hay que ser realistas. No es fácil quedarse embarazada con esta edad, pero si tuviese 32 en vez de 42 y más tiempo libre estaría embarazada en bucle. Ahora no está en mis planes", han sido sus declaraciones para la mencionada publicación.

La periodista ahora está centrada en su carrera profesional al frente de la nueva etapa de 'Vamos a ver' y en su familia, que es su gran motor. "Nunca jamás he estado tan enamorada de nadie como de Christian, jamás, te doy mi palabra de honor, por mis tres hijos", dice Patricia Pardo, que cree que la clave del éxito de su relación es que se complementan muy bien: "Chris y yo nos parecemos muchísimo, y con la madurez he entendido que en la vida necesitas una persona que se parezca a ti para que eso fluya. Tener un proyecto de vida parecido, una manera de querer hacer las cosas. Nos parecemos mucho y nos complementamos muy bien. Él es la gran sorpresa de mi vida".