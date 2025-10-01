Natalia Sette 01 OCT 2025 - 09:05h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' desvela por fin el nombre de su bebé y la opinión de su padre al respecto

La Rebe desvela su desconocido apodo y explican el motivo por el que la llaman así

La Rebe no puede estar más emocionada por la llegada de su pequeña, pero en esta ocasión el gran protagonista del video ha sido su padre y la contundente reacción al nombre elegido por su hija. La influencer desvela por fin el nombre que ha escogido junto a José Navarro para su hija en común tras muchas discusiones y lo comparte con su familia. Sin embargo, lo que la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no esperaba era la respuesta de Dani Jiménez al escucharlo.

La Rebe cuenta que, tras muchas vueltas , ya tienen decidido cómo se llamará su bebé. “Quería un nombre que no se haya escuchado”, explica convencida de su elección. Rebeca Jiménez asegura que para ella es muy especial, aunque a su padre no le parezca lo mismo. “No me gusta nada”, responde Dani tajante. A pesar de la opinión de su padre, La Rebe defiende su decisión. “Pues a mí sí me gusta”, le dice a Dani algo molesta.

El padre de la influencer reconoce que no acaba de entender el nombre elegido. “Me recuerda a arranca”, bromea refiriéndose al ‘meme’ de su mujer y la ‘Yamaha’. “No es mi gusto”, insiste. A pesar de las diferencias, Rebeca se mantiene firme en su decisión y recalca lo mucho que le gusta. Además, confiesa la forma tan original en la que escuchó el nombre por primera vez y por qué quiso ponérselo.

Los motivos por los que a Dani Jimenez no le gusta el nombre escogido por su hija

A La Rebe le ha costado mucho llegar a un acuerdo con su marido y elegir el nombre. Es por ello que le dan bastante igual las opiniones ajenas. A ella le encanta y eso es lo más importante. Sin embargo, su padre no se abstiene de decirle que el nombre escogido no le gusta nada y le explica claramente los motivos a La Rebe. Un diminutivo nada agradable y el recuerdo de un famoso meme familiar ¡Descúbrelo todo!

La Rebe habla de los miedos que siente al enfrentarse al parto de su segunda hija

Además de desvelar el nombre, la influencer aprovecha la presencia de su padre para confesarle todos sus miedos de cara al nacimiento de su pequeña. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ habla abiertamente sobre cómo se encuentra sabiendo que le queda muy poco tiempo para enfrentarse a ello.

Capítulo completo: El nombre de la hija de La Rebe y José Navarro

La Rebe se prepara para recibir a su pequeña más pronto que tarde. Con la lista de las cosas que debe meter en la maleta del hospital ya lista, La Rebe se sincera con su padre sobre sus miedos a dar a luz. Además, desvela de donde sacó la idea del nombre de su segunda hija en común con José Navarro y confiesa molesta el mote que le ha puesto su hermana Susi Jiménez ¡No te pierdas nada y descubre dándole al play el nombre elegido!