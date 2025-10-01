Natalia Sette 01 OCT 2025 - 13:09h.

Los colaboradores de 'En todas las salsas' saben la cifra exacta que paga Fabiana Sevillano por su piso en Madrid

Todos los detalles del encuentro entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera

Fabiana Sevillano reaparece en redes sociales tras un retiro momentáneo debido al ‘hate’ que le estaba cayendo en redes sociales y lo hace por todo lo alto. La influencer anuncia que tiene piso nuevo y lo muestra abiertamente en sus redes sociales. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han hecho una labor de investigación y desvelan el dineral que le cuesta a Fabiana este nuevo piso. Su hermana Paula da su opinión al respecto y defiende a su hermana.

Si por algo se caracteriza Fabiana Sevillano, es por ser siempre honesta con sus seguidores y con esta noticia no iba a ser menos. La creadora de contenido está documentando a través de sus redes sociales todo el proceso de mudanza a su nuevo piso. A través de las fotos, se ve un amplio salón con unas enormes cristaleras por las que entra muchísima luz. “Quería un sitio con iluminación para grabar sus videos”, explica Paula después de hablar sobre la reaparición de su hermana .

Lo que no ha compartido con su comunidad es el precio que paga al mes por tener ese enorme piso. “Esa urbanización es para aprovecharla”, asegura Alba Carrizo, que ha visto todas las instalaciones con las que cuenta. “A mi me encanta la casa de mi hermana”, reconoce Paula que admite que es un muy buen piso. La colaboradora desvela entonces cuánto se gasta Fabiana cada mes en ese piso, dejando al resto del plató sorprendido.

Programa completo: Paula Sevillano defiende que su hermana se gaste ese dinero en su piso

Tras desvelar la cifra que Fabiana paga por el piso, Paula sale en su defensa antes de que sus ‘haters’ comiencen a atacarla. “El año pasado lo pasó muy mal”, comienza diciendo. Según su hermana, la mudanza de Fabiana era muy necesaria, pues el piso en el que estaba tenía hasta goteras. “Si tienes pocos gastos, inviertes en tu casa”, continúa diciendo. Paula explica que su hermana no suele tener grandes gastos, no invierte dinero en ropa ni en salir a comer fuera, es por ello que en la casa ha querido explayarse.

Paula Sevillano llega al plató de 'En todas las salsas' para defender a capa y espada a su hermana. Tras hablar de su reapación en redes sociales y de su nuevo piso, Paula se centra también en hablar de su carrera como creadora de contenido y su relación con el futbolista Xavi Pleguezuelo ¿Se mudaría por amor? ¿Quiere casarse pronto? ¿Cómo imagina su boda? ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!