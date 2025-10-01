Lidia González 01 OCT 2025 - 09:00h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela el peculiar origen del nombre de su hija, en el episodio 10

La Rebe se hace una bonita sesión de embarazada junto a José Navarro y su hijo

Compartir







La Rebe no puede estar más emocionada por la llegada de su pequeña y ha destapado uno de los últimos secretos que se estaba callando. En exclusiva para ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ anuncia el nombre de su hija en común con José Navarro. Después de darle muchas vueltas, la influencer tiene claro cómo se va a llamar su bebé y lo ha compartido con todos sus seguidores. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La búsqueda del nombre perfecto para su hija ha sido todo un quebradero de cabeza que le ha hecho protagonizar un enfrentamiento con José Navarro al no ponerse de acuerdo; sin embargo, la procedencia del nombre ha sido mucho más sencilla de lo que se esperaba: “Lo escuché en una novela”. La influencer no ha compartido esta noticia únicamente con sus seguidores, sino que también lo hace con su padre, Dani Jiménez.

PUEDE INTERESARTE José Navarro, preocupado por La Rebe en su embarazo

“Quiero un nombre que no sea escuchado”, comienza explicando Rebeca Jiménez al desvelar el motivo por el que ha escogido esta opción. La creadora de contenido está muy en contra de que se utilice un diminutivo con este nombre y asegura: “Su madre se va a encargar de que se diga completo”. “A mí me gusta”, afirma tajantemente ante las críticas de su familia y los posibles comentarios que pueda suscitar en la audiencia.

A Dani Jiménez, padre de La Rebe, no le gusta el nombre de su nieta

PUEDE INTERESARTE La Rebe muestra la ropa con la que va a salir su bebé del hospital

A pesar de lo contenta que está Rebeca Jiménez de haber llegado a un acuerdo con su marido con el nombre de su hija y de tener todos los preparativos casi terminados para su nacimiento, lo cierto es que se ha encontrado con algo que no se esperaba. Su padre, Dani Jiménez confiesa, sin miramientos, que no le gusta nada el nombre de su nieta. Aunque es algo que ya se esperaba, la creadora de contenido y su padre entran en un debate sobre las razones por las que él no habría decidido esta opción para su nieta.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ habla de los miedos por su parto

PUEDE INTERESARTE La Rebe se sincera sobre la soledad que siente en su segundo embarazo

La creadora de contenido se ha desahogado como nunca con su padre, Dani Jiménez, en la recta final de su embarazo. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha hablado de los miedos por su parto y, aunque no es la primera vez que lo hace, ha contado todos los detalles por los que se encuentra de esta manera.

Capítulo completo: El nombre de la hija de La Rebe

La Rebe ha hecho una gran lista de todas las cosas que tiene pendientes para el gran día de su parto y todo lo que tiene que llevar en la maleta. Además de pedirle un significativo regalo a su padre, Dani Jiménez, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ revela cómo se va a llamar su hija. La creadora de contenido explica todos los motivos por los que lo ha elegido y confiesa de dónde sacó la idea de llamar así a su hija en común con José Navarro. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!