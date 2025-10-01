Equipo mtmad 01 OCT 2025 - 11:45h.

La conflictiva respuesta del exconcursante de 'Gran Hermano' a las duras declaraciones de Laura Galera tras su ruptura

Violeta Crespo y Edi Insua se pronuncian sobre la ruptura de Laura Galera y Manu Vulcán

Manu Vulcán y Laura Galera siguen en el punto de mira tras una ruptura de lo más conflictiva. En el nuevo programa de ‘En todas las salsas ’ se desvelan las actualizaciones más intensas sobre la pasada relación de los influencers, además de todos los detalles sobre el nuevo romance del gaditano. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla direcamente con Sergio Ojer, colaborador del programa, y se pronuncia sobre una de las última polémica: ¿Está Manu Vulcán utilizando los regalos de los fans de ambos con Alba García?

Laura Galera hablaba hace pocos días sobre su ruptura con el DJ, desvelando los motivos reales tras su separación y el verdadero comportamiento del gaditano. “Lo que parecía una ruptura amistosa, ha acabado siendo conflictiva”, comenta Sergio Ojer, colaborador del videopodcast. Tras las declaraciones de la sevillana, Manu no se ha quedado atrás y ha respondido con dureza. “Dice que Laura estaba celosa porque él está rehaciendo su vida”, anuncian los presentes en el plató.

El creador de contenido no solo está rehaciendo su vida con Alba García, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, sino que está aprovechando viajes regalados que planeaba hacer con Laura. “Está usando regalos que le hacían los fans a Laura y a él con Alba García”, desvelan en el plató. Sergio Ojer, tras hablar personalmente con la sevillana, comparte ante la cámara la sincera opinión de la influencer ante la conflictiva respuesta del Manu. “Es una provocación”, añade Vai, presentadora del videopodcast. ¡Haz click y entérate de todo!

Programa completo: Las intenciones ocultas de Manu Vulcán en su relación con Alba García

Laura Galera, en su conversación con Sergio Ojer, ha aprovechado para abrirse sobre el nuevo romance de su expareja con una ‘chica tentacional’, Alba García. Después de romper su silencio sobre los verdaderos motivos de la ruptura y asegurar que el gaditano buscaba fama, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten sobre las posibles intenciones ocultas tras la nueva relación del DJ. “Él quería fama, por eso se ha buscado a una de la isla”, comentan en el plató. ¡No te pierdas nada!

