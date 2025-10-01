Rocío Molina 01 OCT 2025 - 12:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reacciona a la repentina muerte de su exsuegra, la madre de Pablo Pisa

Pablo Pisa anuncia la muerte de su madre: "Ha fallecido esta mañana de repente"

Patricia Steisy ha reaccionado a una noticia que nunca habría querido recibir: su exsuegra, la madre de Pablo Pisa fallecía inesperadamente y el padre de su hija Athenea era el que la encontraba en el suelo y decía que desgraciadamente ya no se podía hacer nada. La exconcursante de 'Supervivientes' ha expresado su dolor y mandado un mensaje a la que ha sido su pareja durante siete años: "Mi deber es apoyarlo", han sido sus primeras palabras en público.

Tras estar recientemente de celebración por su cumpleaños, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está pasando por un momento de los más duros en su vida. Su exsuegra, la abuela de su hija Athenea ha fallecido de forma repentina y la influencer no ha dudado en mandar un mensaje de apoyo a la que ha sido hasta hace unos meses su pareja. Roto de dolor Pablo Pisa anunciaba la terrible noticia:

"Con todo el dolor de mi corazón, mi mamá ha fallecido esta mañana de repente. Vino unos días a ayudarme con Athenea y cuando volví de pilates me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada. No quiero mensajes, solo que me cuidéis y que los que seáis creyentes recéis por ella", escribía en un desgarrador texto en el que hace pública la pérdida de su madre. De ella, el arquitecto ha dicho que "era la mejor mujer del planeta y la mejor madre", ha expresado sin poder creerse aún que esto haya pasado.

Al igual que ha hecho Pablo Pisa para dar la noticia, Patricia Steisy ha utilizado su perfil oficial de Instagram para decir en público que está de manera incondicional al lado de su ex en estos momentos tan duros: "Después de lo sabido. Mi deber es apoyarlo y acompañarlo en todo. No te soltaré la mano", ha expresado dirigiéndose directamente al padre de su hija.

Tras separarse sus caminos sin dar los motivos, pero asegurando que se entienden muy bien, la expareja se ha encontrado ante una situación devastadora por esta inesperada pérdida. Steisy tiene claro cuál es su papel y cómo quiere acompañar a Pablo Pisa en este duro proceso. Sus palabras en público son toda una declaración de intenciones y del amor que profesa al padre de su hija. Junto a él va a estar a su lado tras conocer el fallecimiento de su madre.