Lidia González 01 OCT 2025 - 17:57h.

La influencer confiesa si va a haber rostros conocidos en su enlace con el deportista

Paula Sevillano habla de la reaparición de Fabiana Sevillano en redes sociales

Paula Sevillano llega pisando fuerte al plató de 'En todas las salsas' tras la polémica en la que se ha visto envuelta su hermana, Fabiana Sevillano. La influencer viene dispuesta a contar todas las novedades sobre su relación y desvela cómo va a ser su boda con el futbolista Xavi Pleguezuelo. La creadora de contenido está muy enamorada y ha planeado minuciosamente todo lo que tiene que ver con su enlace.

A pesar de que, en este momento, estén llevando una relación a distancia, la creadora de contenido tiene muy claro que quiere pasar el resto de su vida con él y no duda en compartir todos los detalles de su boda. Después de que los colaboradores pongan sobre la mesa el dineral que se está gastando Fabiana Sevillano en su nueva casa, la influencer revela el lugar en el que se va a celebrar su enlace. “Voy a cerrar la plaza donde me voy a casar y voy a meter a todo el mundo allí”, explica.

Además, la sevillana se ha pronunciado sobre la lista de invitados que van a acudir a su enlace y confiesa si va a ser exclusivamente para sus amigos más íntimos o va a haber hueco para personas conocidas del mundo de las redes sociales. La influencer se moja como nunca en el plató de ‘En todas las salsas’ y les desvela a los colaboradores el nombre de algunas personas que no pueden faltar a la ceremonia: “Si no, me matan y me llevan presa a la boda”.

Programa completo: Paula Sevillano se sincera sobre su pedida de matrimonio

Paula Sevillano no solo ha compartido cómo será su boda con su novio, sino que también se ha sincerado sobre su pedida de matrimonio. La creadora de contenido tiene las ideas muy claras y la solución perfecta si no se cumplen sus planes como a ella le gustaría. “Es muy poco romántico”, replica Marc Leirado al escuchar a la influencer.

Paula Sevillano llega al plató de 'En todas las salsas' con muchas ganas de hablar y de que se conozca su faceta más personal. Aunque la creadora de contenido no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre la última polémica que ha protagonizado Fabiana Sevillano y ha sacado a la luz el gesto que ha tenido María Pombo con su hermana, también ha querido hablar de otros temas. Por este motivo, la influencer habla de cómo está llevando su relación a distancia y desvela si estaría dispuesta a mudarse por amor.